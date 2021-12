Addio a Anne Rice, amata scrittrice di streghe e vampiri

Il tuo browser non supporta questo file

I fan e la famiglia danno l’addio a Anne Rice, l’amata anche se sfortunata scrittrice di romanzi su streghe e vampiri.

Anne Rice, la scrittrice statunitense autrice del ciclo delle “Cronache dei vampiri”, è morta nella sua abitazione all’età di 80 anni in seguito alle complicazioni di un ictus. Lo ha annunciato su Facebook il figlio Christopher.

Morta la scrittrice Anne Rice di ictus, amata per i romanzi de le “Cronache dei vampiri”

I volumi della serie di Anne Rice, cominciata nel 1976, hanno avuto un enorme successo di pubblico, vendendo 80 milioni di copie in tutto il mondo. Da “Intervista col vampiro”, il primo romanzo con protagonista Lestat de Lioncourt, fu tratto nel 1994 un fortunato film con Tom Cruise. A Rice si deve inoltre il ciclo delle Streghe Mayfair, con 70 milioni di copie vendute.

Nata a New Orleans nel 1941 da una famiglia cattolica di origini irlandesi, Anne Rice a 15 anni rimase orfana di madre, vittima dell’alcolismo, e fu spedita in un collegio dal padre insieme alle sorelle, un’esperienza che visse come un tradimento e segnò la sua vita per sempre.

Divenuta maggiorenne, Rice si trasferì prima in Texas e poi in California per studiare. Allergica al clima hippie di San Francisco, svolse vari lavori, tra cui l’agente assicurativo, mentre perseguiva l’obiettivo di diventare una scrittrice. Un altro lutto la colpì nel 1972 quando la figlia Michele, avuta dal poeta Stan Rice che aveva sposato nel 1961, morì a cinque anni di leucemia. Il tema della dannazione del sangue impregnerà il romanzo scritto di getto nei mesi successivi, espansione di un racconto breve scritto in precedenza.

Impossibile non vedere il ricordo della figlia perduta nella tragica figura di Claudia de “Intervista col vampiro”, vampirizzata a soli cinque anni e poi costretta a diventare donna in un corpo che resterà per sempre quello di una bambina. Dopo un paio di romanzi storici e una serie di libri erotici, Rice riprese negli anni ’80 il ciclo delle Cronache con “Scelti dalle tenebre” e “La regina dei dannati”, entrambi baciati da uno straordinario successo di pubblico e seguiti da altri tredici volumi.