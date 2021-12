Incidente nel corso di una battuta di caccia, morto un uomo di 58 anni

In un altro incidente simile, accaduto in provincia di Siena, un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito

Un cacciatore 58enne è morto ieri, sabato 11 dicembre, dopo un incidente occorso durante una battuta di caccia a Rapolano, in provincia di Siena. Sull’incidente i carabinieri stanno indagando. Da quanto è emerso finora, l’uomo è stato trovato intorno alle ore 13 in un’area alquanto tortuosa. Sul posto sono sopraggiunti carabinieri, 118, e vigili del fuoco. Per recuperare il cadavere si è dovuti ricorrere anche al Soccorso Alpino.

Un altro incidente simile si è verificato sempre in provincia di Siena, a Cetona. Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito nel corso di una battuta di caccia, nel primo pomeriggio, verso le ore 15:30.

Sul posto sono sopraggiunti subito i soccorritori del 118 che hanno portato l’uomo in ospedale tramite elisoccorso. L’uomo, ricoverato al nosocomio Le Scotte a Siena, sarebbe in condizioni alquanto gravi. Anche su questo incidente, i carabinieri stanno investigando per cercare di comprenderne le cause.