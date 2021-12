Covid, Zaia: “Il Veneto dalla prossima settimana in zona gialla”

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in punto stampa ha esposto la situazione riguardante il contagio Covid-19 e ha ipotizzato che, da settimana prossima, il Veneto potrebbe passare in zona gialla.

“Veneto dalla prossima settimana in zona gialla”. È la previsione del presidente della Regione Luca Zaia che oggi nel punto stampa ha spiegato: “Siamo in una fase nella quale abbiamo più ingressi che uscite dagli ospedali, è la fase acuta e non abbiamo sentore che si possa andare in controtendenza. Abbiamo un’incidenza di 450 positivi a settimana su 100mila abitanti, è alta, il tasso di occupazione delle terapie intensive è da zona gialla: 12,8%, il parametro è l’area medica 13,7% oggi, a 15 scatta la zona gialla. Il bollettino di venerdì ci può quindi riservare la classificazione da lunedì prossimo di zona gialla”.

Zaia ha quindi sottolineato che “il Modello previsionale ci dice che in Veneto il Natale sarà in giallo, probabilmente sarà così, poi Capodanno sarà giallo, dopo, se si continua a crescere ci avvicineremo all’arancione e cominceremo a parlare di chiusure dei confini comunali, accesso vietato a chi non ha super Green pass, e se poi si passerà al rosso, beh, si chiude. Oggi non ci sono prospettive negli algoritmi di zona rossa, questo va detto”, ha assicurato Zaia.