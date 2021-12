Esplosione a Ravanusa, sale il bilancio delle vittime: sette morti e oltre cento sfollati

Un’esplosione causata da una fuga di gas a Ravanusa, nel comune di Agrigento, ha provocato la morte di sette persone.

La tragedia avvenuta a Ravanusa, un comune in provincia di Agrigento, continua a sconvolgere il nostro paese. D’altronde, il bilancio è drammatico con sette morti accertati, due dispersi e oltre cento sfollati in seguito alla violentissima esplosione causata da una fuga di gas. I vigili del fuoco sono ancora sul luogo e verso le sei e mezza di questa mattina, hanno tirato via dalle macerie altri quattro corpi senza vita, tra cui quello di Selene Pagliarello, una donna che faceva l’infermiera ed era al nono mese di gravidanza. L’annuncio del ritrovamento del suo corpo, di quello del suocero e del marito è arrivato direttamente dal sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo: “Il primo corpo estratto è quello del suocero di Selene e proprio vicino a lui c’erano altri due corpi. Dovrebbero essere quelli di Selene e del marito Giuseppe Carmina, che erano al terzo piano”. Sarà adesso compito dello stato trovare una soluzione per tutte queste famiglie, e si parla al momento di un centinaio di persone costrette a lasciare la loro case in seguito ai danni strutturali subiti dalle loro abitazioni.

Leggi anche: Ravanusa, testimonianza della sopravvissuta: “Sono venuti giù tetto e pavimento”

Leggi anche: Esplosione a Ravanusa, chi sono le vittime. Ancora dispersi, è corsa contro il tempo

Nella mattinata di oggi inoltre, si terrà nel comune un’importante riunione tra l’amministrazione locale e il Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa per fare il punto della situazione e capire come aiutare la popolazione ad affrontare al meglio questo drammatico evento.