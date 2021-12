Meteo DOMANI martedì 14 Dicembre | cieli coperti

Nella giornata di domani martedì e previsioni meteo del 14 dicembre. Al nord addensamenti in aumento. Al centro nubi sparse di poco rilievo. Al sud coperture sparse in giornata con intensificazione. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 14 Dicembre.

Nord:

Cielo poco nuvoloso o velato.

Centro e Sardegna:

Nubi basse su regioni adriatiche e Sardegna; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Cielo parzialmente nuvoloso, con locali deboli piogge in attenuazione serale.

Temperature:

Minime in diminuzione su alpi e prealpi, in aumento sul resto del paese; massime in aumento su isole maggiori e regioni tirreniche, in diminuzione su alpi ed appennini centrosettentrionali, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Moderati settentrionali sulle regioni ioniche; deboli variabili o dai quadranti settentrionali sul resto del paese.

Mari:

Molto mossi ionio e basso adriatico; da mossi a molto mossi stretto di Sicilia e basso tirreno; da poco mossi a mossi il resto di tirreno e adriatico e canale di Sardegna; poco mossi i restanti mari.