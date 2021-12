Il tuo browser non supporta questo file

Omicron, primo morto nel Regno Unito. Il premier Johnson: “Nuova emergenza, fate tutti il richiamo”. A Londra il 44% dei casi è causato dalla nuova variante. Omicron potrebbe diventare la variante dominante in città già nelle prossime 48 ore.

Come riferito dai media locali nelle ultime ore, una persona nel Regno Unito è morta con la variante del coronavirus Omicron. A darne l’annuncio il primo ministro. Boris Johnson ha inoltre affermato che la nuova variante ha comportato anche diversi ricoveri ospedalieri, tanto da consigliare alla popolazione di fare la “cosa migliore”: farsi somministrare il richiamo del vaccino il prima possibile.

Il segretario alla salute Sajid Javid ha detto ai parlamentari che la variante Omicron ora rappresenta il 20% dei casi in Inghilterra. Lo stesso Primo Ministro ha fissato un nuovo obiettivo per tutti gli adulti in Inghilterra, ovvero quello di offrire un richiamo al vaccino entro la fine del mese. In particolare, Boris Johnson ha spiegato lunedì che bisogna prendere atto del “ritmo assoluto con cui [la variante Omicron] sta accelerando la sua diffusione attraverso la popolazione”, e che per questo bisogna mettere da parte l’idea che tale variante sia considerabile più mite rispetto alle altre.

“Dobbiamo affrontare una nuova emergenza, fate il booster ora”

Il Regno Unito ha registrato lunedì 54.661 nuovi casi di coronavirus, oltre a 38 decessi entro 28 giorni da un test positivo. Ci sono inoltre 4.713 casi confermati della variante Omicron, anche se si ritiene che la cifra reale sia molto più alta. Circa il 44% dei nuovi contagi di Covid registrati a Londra è causato dalla variante Omicron, tanto che – riportano le autorità – c’è il concreto rischio che possa presto diventare la variante dominante in città già nelle prossime 48 ore. A rendere noti i dati e le stime riferiti all’andamento della pandemia è stato il segretario alla salute Sajid Javid.

Si prospetta a breve, quindi, il sorpasso sulla variante Delta e l’unico rimedio secondo il premier britannico è fare il booster del vaccino. “Dobbiamo affrontare una nuova emergenza. La nostra esperienza ci fa capire che sta arrivando un’ondata di marea con Omicron, non c’è dubbio. Vaccinatevi con la terza dose”, ha spiegato il premier britannico Boris Johnson. E ha aggiunto: “Contro la variante Omicron, il Regno Unito renderà disponibile la terza dose per tutti i cittadini con più di 18 anni. Non pensate che questa variante non vi possa danneggiare. Fatevi il booster ora”.

LEGGI ANCHE: “Gravi effetti collaterali”, il Giappone si spaventa: un piano per informare i cittadini sugli effetti avversi dei vaccini Covid

“La variante Omicron – ha poi evidenziato il Primo Ministro – sta provocando ricoveri e purtroppo è stato confermato che almeno un paziente è morto con Omicron. Penso che si tratti in qualche modo di una versione più mite del virus, penso che sia qualcosa che dobbiamo mettere da parte e semplicemente riconoscere il ritmo con cui accelera nella diffusione tra la popolazione. Quindi la cosa migliore che possiamo fare è sottoporci tutti al richiamo”. Già qualche giorno fai, ministro della Salute britannico aveva parlato di “una decina” di persone attualmente ricoverate in ospedale con la nuova variante. Nella giornata di ieri, invece, il Regno Unito ha registrato 1.239 nuovi casi di Omicron, mai così tanti finora e quasi il doppio rispetto ai numeri raggiunti il giorno precedente.

LEGGI ANCHE: Ritrovata morta l’attrice spagnola Veronica Forqué: ipotesi suicidio

Nella giornata di martedì il Parlamento voterà sulla strategia del governo per contrastare la variante Omicron, affrontando anche l’opposizione conservatrice, con il leader laburista Keir Starmer che ha al contempo affermato quanto sia un “dovere patriottico” (da parte del suo partito) sostenere le misure varate dall’esecutivo in un momento delicato come questo. In un discorso televisivo, Starmer ha affermato che i laburisti hanno sostenuto l’obiettivo di offrire la dose booster a tutti gli adulti entro la fine del mese, esortando anche le persone a farsi avanti per il richiamo. Nel frattempo, nella giornata di oggi il sito web del NHS è andato in crash, dopo che migliaia di persone hanno cercato di prenotare il la dose booster a seguito dei videomessaggio del premier Johnson. Inoltre, sono state segnalate anche lunghissime code ai centri walk-in.