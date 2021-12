Ritrovata morta l’attrice spagnola Veronica Forqué: ipotesi suicidio

Il tuo browser non supporta questo file

Le parole piene di dolore del regista Pedro Almodovar:«Attrice straordinaria e persona insostituibile». Forqué aveva vinto 4 volte il premio Goya

Veronica Forqué, 66 anni, quattro volte Premio Goya, è stata ritrovata morta questa mattina a Madrid, nel suo appartamento in Calle Victor de la Serna, dai servizi d’emergenza. Attualmente l’ipotesi più quotata è quella del suicidio, come riporta il quotidiano spagnolo “El Mundo”. L’attrice, di recente, aveva preso parte al programma tv “Masterchef Celebrity”, e in diverse situazioni aveva raccontato la depressione che aveva vissuto. Forqué ha abbandonato l’ultima edizione di Masterchef proprio per la suddetta ragione, come lei stessa aveva raccontato in pubblico.

Era una donna molto versatile, faceva teatro, tv e cinema e a lanciare la sua carriera fu il regista Pedro Almodovar, con il film “Che ho fatto io per meritare questo?” (1984), e anche “Matador” (1986) e “Kika – Un corpo in prestito” (1993).

Pedro Almodóvar ha detto di aver appreso “con profonda tristezza” la “scioccante notizia“, e ha parlato di Verónica Forqué come di “un’attrice straordinaria e una persona insostituibile“, mandando “tutto l’amore” ai familiari dell’attrice.

L’attrice era nata a Madrid il 1° dicembre 1955, figlia del regista José Maria Forqué. Suo fratello Alvaro è un direttore artistico. Veronica ha iniziato a recitare piccoli ruoli nei film del padre ma ha debuttato nel 1972 nella pellicola “Mi querida señorita”.

Forqué ha lavorato con diversi registi spagnoli tra cui Fernando Trueba, Fernando Colomo e Luis Garcia Berlanga. Nella vita privata, è stata sposata per 33 anni con l’attore Manuel Iborra (dal 1981 al 2014) e la coppia ha avuto una figlia, Maria, che oggi ha 31 anni. Nel 2005 ha preso parte al Festival del Cinema di San Sebastian come giurata.