Bombole di gas in un palazzo, ma niente autorizzazioni: 26enne denunciato

I Carabinieri di Villaricca, in provincia di Napoli, hanno denunciato un ventiseienne per avere conservato delle bombole di gas in un palazzo, senza rispettare le norme di sicurezza e senza avere alcuna autorizzazione. L’uomo era titolare della ditta che le distribuisce e utilizzava il suo pianerottolo come luogo di stoccaggio, finché non è stato segnalato alle autorità competenti. Oltre un centinaio di bombole a gpl sono state dunque sequestrate.

Un centinaio di bombole di gas nel pianerottolo di una comune abitazione. È questo ciò che i Carabinieri di Villaricca, in provincia di Napoli, hanno rinvenuto nel corso di una perquisizione a seguito di una segnalazione di alcuni residenti. L’uomo, un ventiseienne titolare di una ditta che distribuisce la suddetta merce, aveva pensato di utilizzare il palazzo in cui viveva come luogo di stoccaggio, senza considerare che attraverso tale gesto avrebbe messo a rischio non soltanto gli abitanti di quest’ultimo, bensì anche quelli dell’intero quartiere. I danni creati dalle esplosioni per fughe di gas, infatti, sono noti, soprattutto a seguito della recentissima tragedia di Ravanusa, che ha causato in pochi istanti la morte di 9 persone.

Leggi anche -> Caso Jenny Cantarero, trovato morto in un casolare il presunto omicida

Il ventiseienne è stato dunque denunciato per detenzione abusiva di materiale esplodente, omessa denuncia di materiale esplodente e violazioni alle norme sull’esercizio dell’attività di distribuzione di gpl attraverso bombole. Non aveva, infatti, alcuna autorizzazione per detenere queste ultime nel pianerottolo dell’appartamento, nell’androne del palazzo in cui era residente e nel perimetro circostante ad esso. Il materiale – oltre un centinaio di bombole di gas – è stato posto sotto sequestro. Nel dettaglio si trattava di 108 bombole cariche di propano liquido da 15 chili ognuna e 66 bombole vuote di varie misure. Tutte sono state immediatamente rimosse dalle autorità competenti.