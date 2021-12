Sushi, muore 15enne dopo il pranzo: la Procura indaga

Sushi, la Procura ha aperto un’indagine sul giovane quindicenne morto dopo essere andato a pranzo a un ristorante cinese-giapponese.

Il quindicenne Luca Piscopo, brillante studente liceale di Soccavo, aveva solo 15 anni quando il suo cuore ha smesso di battere. Era andato con tre amiche a mangiare sushi in un ristorante giapponese del Vomero e già poche ore dopo si era sentito male, con febbre alta, diarrea e vomito.

Luca, morto 9 giorni dopo aver mangiato al sushi: la Procura investiga

Nove giorni più tardi, il cuore di Luca ha smesso di battere. Sulla sua morte adesso indaga la Procura che ha disposto l’autopsia e iscritto due nomi nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo: il titolare del ristorante, un cittadino cinese di 55 anni, e il medico di base che ha prescritto a Luca la terapia domiciliare, di 61 anni.

L’inchiesta è condotta dai pm Federica D’Amodio e Luigi Landolfi. I familiari del quindicenne sono assistiti dall’avvocata Marianna Borrelli, che afferma: « Nessuna indagine potrà restituire Luca ai suoi cari, i genitori però chiedono di sapere come sia potuto accadere che un ragazzo sanissimo, che non aveva mai sofferto di alcuna patologia, sia morto a soli 15 anni». Dopo il pranzo, tenuto il 23 novembre e pagato 14,99 euro ciascuno, anche le commensali di Piscopo avevano accusato i sintomi di un’intossicazione alimentare, in almeno un caso poi diagnosticata come provocata dal batterio della salmonella. Si tratta di un’infezione che raramente può portare fino alla morte.

Il ristorante è tuttora aperto perché, in questa fase, gli investigatori non hanno ravvisato elementi tali da suggerire l’adozione di provvedimenti nei confronti del locale. I magistrati hanno chiesto ai periti nominati per l’esame autoptico di accertare se il ragazzo avesse eventuali problemi di salute non diagnosticati, di specificare la natura del cibo consumato il 23 novembre e di verificare se sia stato curato adeguatamente.

Dopo i primi sintomi, il medico aveva prescritto un antipiretico per la febbre e fermenti lattici per i disturbi intestinali, poi aveva aggiunto un antibiotico. Trascorsa una settimana, la febbre era scesa e la situazione sembrava in lento miglioramento. Invece, il 2 dicembre scorso, Luca si è spento, lasciando i familiari sconvolti. Le indagini dovranno chiarire, oltre alle cause della morte, se siano ipotizzabili responsabilità. La tragedia ha suscitato dolore e commozione nel quartiere e tra gli amici del quindicenne, amato e benvoluto da tutti.