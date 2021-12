Caso Cerciello, rinviato a giudizio il carabiniere che fotografò il ragazzo bendato in caserma

È stato rinviato a giudizio con accuse molto pesanti, il carabiniere che decise di fotografare l’americano che uccise il vice brigadiere Cerciello. Una foto molto forte, fatta dopo che il suo collega, anch’egli indagato in un processo che inizierà a Gennaio, aveva deciso di bendaro il ragazzo per intimidirlo.

Silvio Pellegrino risulta ufficialmente iscritto nel registro degli indagati. Le accuse che gli sono state rivolte sono di abuso d’ufficio e utilizzazioni di segreti d’ufficio. Nello specifico, a Pellegrini viene contestato di aver scattato delle fotografie non autorizzate a Christian Gabriel Natale Hjorth, uno dei due ragazzi che sono stati condannati all’ergastolo per aver ucciso il vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Uno scatto immortalato mentre il ragazzo era stato bendato durante condotto dalla polizia mentre era nella caserma romana dell’Arma, diffondendo poi il contenuto su una chat di WhatsApp. Silvio Pellegrini oltretutto non era un fotografo di professione, ma un carabiniere che aveva in quel momento compreso la gravità di quanto stava accadendo e ha cercato a quel punto di fornire una prova visiva affinché la scena non potesse essere negata a parole. Il Gup di Roma non sembra comunque aver riconosciuto attenuanti in tal senso, anche perchè il ragazzo vittima di questa foto, si è costituito parte civile nel processo.

Un’altra indagine su questi fatti è stata inoltre aperta dalla Procura Militare. Tra circa un mese avrà inoltre inizio il processo che vede invece coinvolto Fabio Manganaro, il carabinieri invece che bendò, nel totale disprezzo dei diritti umani, Hjorth.