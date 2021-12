Bollettino coronavirus 16 dicembre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 16 dicembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 16 dicembre. L’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

In Toscana 1.222 nuovi casi e 7 decessi

In Toscana sono 1.222 i nuovi casi Covid (1.185 confermati con tampone molecolare e 37 da test rapido antigenico) – un dato che non si registrava dall’aprile scorso -, che portano il totale a 313.465 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 291.590 (93% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 12.617 tamponi molecolari e 21.947 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,5% è risultato positivo. Sono invece 11.343 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 14.400, +4,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 371 (stabili rispetto a ieri), di cui 52 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 5 uomini e 2 donne con un’età media di 74,6 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 6.735.064 vaccinazioni, 35.827 in più rispetto a ieri (+0,5%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l’intera giornata. La Toscana è la 6° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 96,8% delle 6.959.272 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 183.600 per 100mila abitanti (media italiana: 174.967 per 100mila).

In Friuli Venezia Giulia 914 nuovi contagi e 7 decessi

Prima fascia di contagio è quella degli under 19, con oltre 20% dei nuovi positivi. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.990 tamponi molecolari sono stati rilevati 824 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 9,17%. Sono inoltre 20.369 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 90 casi (0,44%). Anche oggi la prima fascia di contagio è quella degli under 19, con oltre il 20% dei nuovi positivi. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone: nello specifico, si tratta di due uomini di 96 e 69 anni di Trieste (deceduti in Rsa e ospedale), una donna di 80 anni di Muggia (deceduta in ospedale), una donna di 75 anni di Pordenone (deceduta in ospedale), un uomo di 90 anni di Montereale Valcellina (deceduto in ospedale), un uomo di 75 anni di Pasiano di Pordenone (deceduto in ospedale) e infine una donna di 94 anni di Grado (deceduta in casa di riposo). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 32, mentre i pazienti presenti in altri reparti sono scesi e risultano essere 289.Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.105, con la seguente suddivisione territoriale: 964 a Trieste, 2.062 a Udine, 743 a Pordenone e 336 a Gorizia. A seguito di una verifica sui sistemi informativi, il totale dei decessi associati a Covid-19 è stato ridotto di un caso relativo alla Provincia di Gorizia. I totalmente guariti sono 129.017, i clinicamente guariti 331, mentre quelli in isolamento risultano essere 7.813.

In Sardegna 294 nuovi casi e nessun decesso

In Sardegna si registrano oggi 294 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3673 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10264 tamponi. Lo comunica la Regione Sardegna. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( 1 in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 118 ( 9 in più di ieri).3506 sono i casi di isolamento domiciliare ( 162 in più di ieri). Non si registra alcun decesso.

Valle D’Aosta, due decessi e 52 nuovi casi positivi

Due decessi e 52 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d’Aosta che portano il totale complessivo delle persone contagiate da virus da inizio epidemia a 14.060. I positivi attuali sono 772 di cui 752 in isolamento domiciliare, 18 ricoverati in ospedale e 2 in terapia intensiva. Il totale dei guariti è di 12.801 unità, + 88 rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 100.980, i tamponi effettuati complessivamente sono 322.203. Con i 2 decessi registrati oggi salgono a 487 le persone decedute in Valle d’Aosta risultate positive a virus da inizio epidemia.

