Una donna per la prima volta a capo della polizia di New York: come cambia la storia

Finora a capo della polizia newyorkese c’erano stati solo uomini, ma da gennaio per la prima volta nella sua storia, la Grande Mela vedrà una donna ai vertici

Siamo abituati a vedere donne ai vertici dei servizi segreti, della Casa Bianca o della polizia nelle serie tv, e ora, anche la realtà si adegua alle fiction con una importante novità. Fino a questo momento, a New York i capi della polizia erano stati solo uomini. Per la prima volta nella storia della Grande Mela, a partire dal prossimo mese, ci sarà una donna al comando della polizia newyorkese. Si tratta della detective Keechant Sewell, afroamericana, già capo della polizia nella contea di Nassau, scelta dal sindaco di New York, Eric Adams.

Sewell si troverà di fronte una metropoli in cui c’è un crescendo di furti, rapine e violenze. Giusto per citare un episodio recente, ricordiamo il delitto dell’italiano Davide Giri, accoltellato qualche settimana fa da Vincent Pinkney, pregiudicato in libertà vigilata ma evidentemente vigilato non proprio come si sarebbe dovuto.

Se Adams ha scelto Sewell, è probabilmente perché deve aver dimostrato le sue abilità sia quando ha lavorato nella Narcotici, sia quando si è trovata a dover negoziare in casi di ostaggi sequestrati da criminali. Quello che sarà interessante vedere è come il nuovo capo gestirà la situazione che da una parte vede la diffidenza di parte degli afroamericani e dall’altro l’inquietudine che serpeggia all’interno della stessa polizia, additata dopo il caso Boyd.

Fatto sta che adesso negli Stati Uniti ci sono donne al vertice della White House (Kamala Harris), della Cia (Avril Haines), al Tesoro (Janet Yellen) e adesso anche a capo della polizia newyorkese. Anche le donne che sono al comando in Europa stanno mostrando di fare un buon lavoro, tant’è che in Francia, tra i candidati all’Eliseo c’è Valerie Pecresse. E nel nostro Paese? Per ora solo chiacchiere, perché poi il potere resta sempre in mano agli uomini, come possiamo vedere dai vari segretari ai vertici dei partiti. L’unica donna è Giorgia Meloni.