Israele, scontro su pellegrinaggi Natale: permessi per ebrei americani e non per pellegrini cristiani

Il governo israeliano ha chiuso le frontiere quando è arrivata la variante Omicron e le comunità cristiane hanno chiesto permessi speciali per i pellegrini ma gli sono stati negati, a differenza dei gruppi di ebrei nordamericani

Scontro sul Natale in Israele, come riporta Il Corriere della Sera, dove il governo ha chiuso le frontiere per visitare Gerusalemme, dopo l’arrivo della variante Omicron. È stato possibile visitare il Paese solo per 28 giorni, ossia dal 1° novembre all’arrivo della suddetta variante. Aumentano intanto i Paesi in lista rossa, verso cui non è allo stesso modo possibile alcuna visita. Gli Stati in questione sono Spagna, Francia, Emirati Arabi Uniti, Gran Bretagna ecc.

Le comunità cristiane hanno cercato di avere dei permessi speciali per i pellegrini, ma la richiesta è stata rigettata. Nessuna eccezione, o almeno, qualcuna sì, in realtà. Il comitato governativo ha stabilito il 12 dicembre di consentire ai pellegrini ebrei nordamericani di visitare Israele durante le vacanze di fine anno tramite viaggi organizzati dall’associazione Birthright.

«Queste discriminazioni razziste non devono accadere», ha detto Wadi Abunassar, portavoce delle varie comunità cristiane. «Ci appelliamo alle autorità israeliane perché garantiscano l’ingresso a tutti quelli che vogliono visitare il Paese indipendentemente dalla religione». Una fonte anonima ha raccontato all’agenzia Associated Press che la Chiesa cattolica sarebbe furiosa con il governo israeliano tanto da fare appello al ministero del Turismo.

La scelta rimane per ora degli Interni, con a capo Shaked, alleata del premier Naftali Bennett. Dal ministero fanno sapere che alcune eccezioni ci sono state e che potrebbero essercene ancora, ma non hanno specificato quali e quando. Il divieto agli stranieri è stato prolungato al 29 dicembre e ormai Natale sarà passato.