Francia, chiuse le frontiere ai turisti britannici. Preoccupa la situazione nel Regno Unito

Le misure restrittive dovute alla preoccupante situazione che sta attraversando il Regno Unito partiranno da sabato, 18 Dicembre. Anche la Regina Elisabetta annulla i festeggiamenti pre-natalizi.

La Francia ha deciso di chiudere le frontiere a tutti i turisti provenienti dalla Gran Bretagna. Decisione che segue la nuova ondata della nuova variante Omicron.

Frontiere chiuse

I britannici che avevano in programma un viaggio in Francia nei prossimi giorni, dovranno cambiare i loro piani. La misura adottata dai politici francesi partirà da sabato, 18 Dicembre. Dalla data stabilita, quindi, potranno spostarsi solo i francesi e i britannici che hanno una casa in Francia. La situazione che sta attraverso la Gran Bretagna preoccupa i locali dove, ristoranti, teatri e cinema registrano numerose cancellazioni.

La situazione nel Regno Unito

Solo ieri, infatti, nel Regno Unito sono stati registrati 78.610 nuovi positivi al Covid-19 registrando così il numero più alto da inizio pandemia. Sono 10.000, invece, i positivi alla variante Omicron attualmente confermati. Nella giornata di ieri, Chris Whitty, Chief Medical Officer di Inghilterra, Scozia, Irlanda del Nord e Galles, ha invitato tutti i cittadini ad essere prudenti, a limitare il più possibile gli spostamenti e contenere i festeggiamenti in vista del Natale. Appello che è stato ascoltato dai più considerato l’alto numero di disdette registrate.

LEGGI ANCHE: Mascherine all’aperto e tamponi obbligatori per i grandi eventi, le ipotesi sul tavolo del governo

Allo stesso modo, anche in casa della Regina Elisabetta, quest’anno, i festeggiamenti saranno limitati: annullata la colazione pre-natalizia in quanto «troppo rischioso esporre tante persone alla possibilità di ammalarsi» afferma un portavoce.