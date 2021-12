I documenti ufficiali dicono che stiamo chiedendo ai bambini di essere delle cavie. Perchè Sileri continua a mentirci su questo?

Diventa davvero difficile comprendere per quale motivo il Sottosegretario alla Salute continui a mentire con questa convinzione sul fatto che non stiamo per sottoporre i bambini a un trattamento sperimentale

“E’ importante vaccinare i bambini, possono avere un netto beneficio come le altre fasce di età. Il vaccino poi è in grado di abbattere completamente i ricoveri. Per gli adolescenti il vaccino ha avuto un discreto successo”.

Così alcuni giorni fa ai microfoni di Sky TG24, il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini, ha rassicurato la popolazione sulla sicurezza delle somministrazioni vaccinali ai bambini. D’altronde, il comunicato con cui l’Agenzia Italiana Del Farmaco ha autorizzato, dopo il parere positivo dell’Ema, non lascia spazio a dubbi. Anche perché, come ci ha spiegato Palù dell’Aifa, ma anche il coordinatore del Cts Locatelli, il Covid è diventato tra le prime cause di morte a questa età. Locatelli è andato persino inoltre sostenendo che i genitori non devono vaccinare i loro figli per frenare la circolazione del virus, quanto piuttosto per proteggere la loro salute.

Sinceramente, siamo al ridicolo.

Mi sembra chiaro che i nostri scienziati/politici possono andare in televisione a dire qualunque cosa, affermare il falso senza il minimo timore di essere smentiti. Il Covid è causa di morte nei bambini? Chiederei allora di aggiornare correttamente tutti i dati che abbiamo sulla pandemia, visto che al momento, è lo stesso Istituto Superiore di Sanità a spiegarci che la probabilità di morte è statisticamente prossima allo zero.

Dove sono i dati a cui fanno riferimento? Quali dati cita ad esempio il sottosegretario alla Salute Sileri quando parla di un certo ospedale campano pieno di “neonati intubati”? Quanti neonati vengono intubati alla nascita per virus anche meno gravi? L’andazzo è questo e d’altronde, ormai abbiamo persino paura a dire che stiamo utilizzando i bambini come cavie per proteggerci. Abbiamo deciso che questa emergenza è così drammatica, così ingestibile, che vale la pena utilizzare milioni di bambini come cavie. Se moriranno, se riporteranno dei danni, da cavie diventeranno eroi di questa guerra, un sacrificio necessario alla sopravvivenza della società.

Quello che ogni genitore desidera.

Chi lo dice che i bambini sono delle cavie? La stessa Pfizer nel documento approvato dall’Ema, Cominarty Epar Risk Management Plan.

In primo luogo deve essere chiaro che il trial che dovrebbe assicurare la sicurezza dei vaccini sui bambini, è iniziato il 13 Marzo 2021 e terminerà nel 2024. Questo significa che chiunque assicura che i rischi sono calcolati, e che mai accadrà qualcosa di brutto ai bambini, sta semplicemente dicendo il falso. Con quale faccia si può assicurare in questo momento che non ci saranno effetti avversi gravi nel medio-termine? Nessuno può, e cinque anni sono pure pochi, come ci ha ricordato il Ceo di Moderna in questi giorni, spiegandoci che “servono almeno 10 anni per vedere gli effetti avversi”. Ma a noi adulti questo non interessa, è più importante usare i bambini come scudo per proteggere gli anziani, affinché tutto questo finisca.

Abbiamo deciso di convincere milioni di bambini a diventare delle cavie, utilizzando un trial di appena che contava appena 2260 soggetti: ma soltanto 1124 di questi hanno realmente preso il vaccino e non il placebo. Il vaccino provoca una morte di un bambino ogni diecimila? Ogni tremila? Ogni duemila? Speriamo di no, considerato non ci è dato saperlo.

Era questo che intendeva Crisanti quando, settimane fa, spiegava che “mica siamo pecore” e che bisognava attendere i dati o di Israele o degli Stati Uniti, prima di procedere con la vaccinazioni ai bambini. Tra l’altro, vorrei qui rimarcare che c’è un implicito che Crisanti non ha mai avuto il coraggio di dire: i bambini israeliani sono le primissime cavie di questa follia, e se lui suggeriva di aspettare i dati proprio , è proprio perchéc se qualcosa va storto, capiterà a loro e non a noi. Invece abbiamo deciso che non aveva senso aspettare, vista la strage infantile che sta provocando il Covid.

Circola in rete in queste ore un video di Sileri ospite al programma l’Aria che Tira, intento a sostenere un contraddittorio con l’endocrinologo Frajese. Interessante oltretutto che alla fine dell’intervento, scopriamo che i due, adesso così distanti nelle posizioni espresse, sono stati compagni di studi, e hanno abbastanza confidenza da chiamarsi per nome. È un trattamento sperimentale? Chiede Frajese a Sileri, il quale risponde che no, non è un trattamento sperimentale. E allora ribatte il medico: perché nei documenti presentati ad Ema c’è scritto che il trial di monitoraggio per la sicurezza dei vaccini sui bambini finirà nel 2024?

Significa che da ora in poi le sperimentazioni dei farmaci dureranno qualche mese, dopodiché si possono tranquillamente sottoporre alla popolazione mondiale senza rischi, con la massima tranquillità?

Se questo non fosse un dramma che resterà nelle pagine più nere della nostra storia, ci si potrebbe ridere su come nelle millemila farse macchiettistiche a cui la politica ci ha da sempre abituato. Invece non possiamo perché di mezzo ci stanno andando i nostri figli. Stiamo usando i bambini come cavie e non abbiamo nemmeno il coraggio di dirlo.

Locatelli, Palù, Magrini. Queste persone, questi scienziati a cui continuiamo a dare fiducia, stanno mettendo da settimane affermando che i vaccini sono sicuri e che anzi, sono estremamente consigliati per i più piccoli. E poi ci sono gli uomini come Sileri che non si fanno problemi ad affermare il falso con convinzione, a dire che non c’è nulla di sperimentale in tutto questo, quando gli stessi documenti a cui un politico deve fare riferimento, dicono il contrario.

Ai bambini chi ci pensa? Nessuno, li stiamo usando come cavie per metterli al riparo da una malattia che a loro non fa nulla, e terrorizziamo i genitori paventando ipotetici danni da “Long Covid”, senza che vi sia uno straccio di studio scientifico in merito.

Questa è la scienza a cui tutti noi ci stiamo affidando. Stiamo usando i bambini di tutto il mondo come cavie di un farmaco di cui non conosciamo nulla riguardo la sua pericolosità nel medio-termine. E lo stiamo facendo convinti che andrà tutto bene.

Ma considerato il repentino aumento della mortalità tra i giovani europei quest’anno certificata da Euro Momo, l’impressione è che molto presto ci sveglieremo da questo incubo, per scoprire che la realtà è un horror infinitamente peggiore.