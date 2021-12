Incidenti: 23enne travolta da bus muore dopo 5 mesi in coma

Una ragazza di 23 anni di Arezzo, Lucia Guida, è morta dopo aver trascorso 5 mesi in coma farmacologico in seguito a un incidente occorso lo scorso luglio

È morta nella notte Lucia Guida, 23 anni, di Arezzo. Il 20 luglio scorso, un bus l’aveva travolta in pieno centro e l’avevano ricoverata all’ospedale Le Scotte di Siena. A dare l’annuncio del suo decesso, l’avvocato di famiglia, Niki Rappuoli.

Dalle prime indagini sulla dinamica del sinistro, è emerso che Lucia avrebbe attraversato la corsia dei bus per raggiungere l’altro lato del marciapiede ma un mezzo che marciava nella sua stessa direzione, dato che il semaforo era verde, l’ha presa in pieno e non avrebbe frenato in tempo, in modo da evitare di investirla.

Fu un impatto davvero violento, tant’è che si spaccò il vetro anteriore del mezzo. Subito era scattata un’inchiesta come atto dovuto. Intanto la ragazza, portata in nosocomio, è rimasta in coma farmacologico per 5 mesi, finché non ha perso la vita stanotte.

Leggi anche:—>Donna di 93 anni muore con la sua gatta di 23 anni:«L’affetto che le univa le ha tenute insieme fino all’ultimo»

«Lucia, dopo lunghi mesi di coma farmacologico, ci ha lasciati. Quest’oggi presenterò alla procura una richiesta per svolgere un accertamento autoptico, anche se il nesso causa effetto purtroppo ci sembra chiaro: Lucia non si è più risvegliata dal giorno dell’incidente», le parole di Rappuoli.

Leggi anche:—>Israele, scontro su pellegrinaggi Natale: permessi per ebrei americani e non per pellegrini cristiani

Dopo il ricovero, i medici rilevarono un grave trauma encefalico e stanotte, purtroppo, la terribile notizia della sua morte.