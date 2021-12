L’Italia è il Paese dell’anno 2021 secondo l’Economist

La rivista inglese ha deciso di dare all’Italia questo premio perché risulta essere il Paese migliorato di più nel 2021 rispetto all’anno precedente. Premio che, quindi, non arriva per meriti sportivi (la vittoria degli Europei di calcio) né artistici (con il trionfo dei Maneskin all’Eurovision Song Contest).

Per l’Economist è l’Italia il Paese dell’anno. E il merito, secondo il settimanale inglese, è tutto del Premier Mario Draghi definito «competente e rispettato a livello internazionale». È grazie a lui che oggi, l’Italia è «un posto migliore di quanto non fosse nel dicembre del 2020».

Sulla situazione politica

L’Economist che non ha mai risparmiato critiche nei confronti dell’Italia scrive: «Per una volta, una larga maggioranza dei politici italiani ha seppellito le proprie divergenze per sostenere un programma di profonda riforma che darebbe a Roma la possibilità di ottenere dei fondi a cui ha diritto nell’ambito del piano di ripresa post pandemia dell’UE».

Il settimanale lancia però anche un avvertimento: «C’è il rischio che questa improvvisa ondata di buon Governo venga invertita». L’Economist scrive che Mario Draghi vorrebbe diventare Presidente della Repubblica coprendo così un «incarico più di rappresentanza». Di conseguenza, al suo posto potrebbe arrivare «un Primo Ministro meno competente».

Covid e vaccino

L’Economist loda l’Italia anche per il modo in cui ha gestito e affrontato la pandemia. Riconosciuto, in particolare, il successo della campagna di vaccinazione. L’Italia scrive, infatti, l’Economist ha «il tasso di vaccinazione contro il Coronavirus tra i più alti in Europa». «Dopo un 2020 difficile – continua – l’economia italiana sta riprendendo più rapidamente rispetto a quella di Francia e Germania».