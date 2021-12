Martina morta a soli 14 anni per Covid. La madre:«Il virus le ha distrutto i polmoni»

Martina è morta a soli 14 anni per via del Covid e la madre ha raccontato la sua storia nel corso della trasmissione Non è L’Arena di Massimo Giletti

Rita Scherillo, madre di Martina, 14 anni, è intervenuta nel corso della trasmissione Non è L’Arena di Massimo Giletti, dove ha raccontato della morte della figlia, avvenuta a causa del Coronavirus. La donna si è a lungo sfogata. Martina è deceduta all’ospedale Salesi di Ancona. Era una paziente immunosoppressa, con altre patologie e aveva subito un trapianto di reni.

La madre, da Giletti, ha raccontato:«È stato il Covid che ha ucciso mia figlia, la cosa più brutta è che non potuto salutarla. È morta da sola, non so se ha sofferto o se ha realizzato quello che stava succedendo. Spero di no e che se ne sia andata in pace». La donna ha raccontato che la figlia non aveva potuto fare il vaccino proprio per le patologie di cui soffriva, anche se era sicuramente un soggetto fragile.

Il primo a contrarre il Covid è stato il fratellino di 8 anni, contagiosi, a quanto pare, a scuola. Lui e la sorella erano gli unici a non aver fatto il vaccino. Il 5 dicembre, i medici avevano dato l’ok per vaccinare Martina, ma non è riuscita a farlo perché il virus l’ha portata via prima dell’inoculazione. Il 1° novembre, Martina aveva la febbre molto alta e il tampone era risultato positivo. Ha combattuto a lungo per vivere, ma alla fine il Covid le ha devastato i polmoni e non ce l’ha fatta.

«Ci hanno detto che nostra figlia è morta perché malata. Era malata, è vero, ma non è morta per le problematiche di salute che aveva, ma per il Covid che le ha distrutto i polmoni», ha detto la madre della ragazza. L’ultima volta che ha visto la figlia è stato prima che entrasse nel reparto di terapia intensiva, le due si sono scambiate la promessa che si sarebbero riviste. Purtroppo, però, Martina è volata in cielo. Rita ha però voluto fare un appello a tutti quei genitori indecisi se far vaccinare i propri figli: «Il Covid uccide, perché non vaccinare? Perché non proteggerli? È stato il Covid che me l’ha uccisa, la cosa più brutta è che non potuto salutarla, è morta da sola».