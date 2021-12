Variante Omicron dominante in Scozia, il premier alla nazione: “Profonda preoccupazione”. I casi raddoppiano ogni 2-3 giorni, a rischio il periodo delle feste. Sturgeon: “Con le adeguate misure, è possibile rallentare la diffusione del contagio”.

“Anche se in questo momento combattiamo ancora contro la variante Delta” del Sars-CoV-2, “sappiamo che la Omicron ci minaccia davvero”, ha ricordato questa mattina la presidente della Commissione Europea von der Leyen. “Si sta diffondendo ad un ritmo feroce”, ha rimarcato von der Leyen, mentre in queste ultime ore si apprende che proprio la variante Omicron di Sars-CoV-2 è diventata dominante in Scozia. Secondo quanto spiegato in un comunicato alla nazione dalla premier Nicola Sturgeon, la nuova variante è stata diagnosticata nel 51,4% dei casi. “Ora sostituito la Delta” come ceppo dominante di Covid che circola nel Paese. In Scozia ci sono al momento 522 persone in ospedale con Covid-19, 10 in meno rispetto a ieri; mentre nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 7 decessi per complicanze della malattia.

“Profonda preoccupazione, casi raddoppiano ogni 2-3 giorni”

Già preannunciato da Ursula von der Leyen, nella mattinata di mercoledì, che Omicron diventerà la variante dominante di coronavirus in tutte e 27 le nazioni dell’Ue entro la metà di gennaio. Nel mentre si è contato lo scorso 13 dicembre il primo morto nel Regno Unito causato proprio dalla nuova variante. Il premier Johnson ha lanciato un appello alla nazione, mentre a Londra il 44% dei casi è causato dalla nuova variante. Più seri e preoccupanti, invece, i dati che vengono dalla Scozia: nel Paese, infatti, il 51,4% dei casi è provocato da Omicron.

LEGGI ANCHE: Covid, von der Leyen: “La variante Omicron avanza a ritmo feroce”

“Lo tsunami di cui avevo avvertito una settimana fa sta iniziando a colpirci”, ha spiegato la leader Nicola Sturgeon, invitando tuttavia le persone a non essere “fataliste” e ricordando che, con le adeguate misure, è possibile rallentare la diffusione del contagio. “I casi di Omicron sono aumentati in modo esponenziale, anzi più velocemente di qualsiasi altra variante sperimentata in precedenza nella pandemia”, ha spiegato Sturgeon, con i casi che stanno raddoppiando ogni 2-3 giorni. Il primo ministro ha affermato che l’emergere di Omicron è stato il “più crudele degli episodi” che potesse verificarsi prima del Natale. Ha inoltre sottolineato che il Paese ora ha una protezione molto più efficace contro il virus rispetto a un anno fa, con dosi di richiamo del vaccino che sembrano essere molto efficaci nel ridurre il rischio di malattie gravi provocate dalla nuova variante.

LEGGI ANCHE: Taiwan, parla ministro degli Esteri: “Pechino minaccia la pace mondiale”

Ma Sturgeon ha affermato anche che il recente aumento dei casi dovrebbe “continuare e accelerare”, aggiungendo come “attualmente la portata e l’immediatezza della sfida che si presenta davanti la nazione sono motivo di profonda preoccupazione“. Il primo ministro ha dunque invitato tutti i cittadini a “valutare molto attentamente” ogni eventuale interazione trattenuta con altre persone, a causa del rischio “non insignificante” di contrarre il Covid. Ha poi sottolineato che chiunque risulti positivo ora dovrà trascorrere in isolamento tutto il periodo di festività: in tal senso, ogni cittadino è chiamato a fare le scelte giuste, e a valutare “se vale la pena correre il rischio di non essere con la propria famiglia il giorno di Natale“.