Indossa un perizoma rosso al posto della mascherina: cacciato dall’aereo

Un uomo ha indossato un perizoma rosso al posto della mascherina: è stato cacciato dall’aereo sul quale era a bordo.

Un uomo ha agito in segno di protesta contro le misure anti Covid per i voli: “Penso che il modo migliore per illustrare l’assurdità della mascherina sia con l’assurdità”, ha detto quando gli è stato chiesto il motivo del suo gesto.

Indossa un perizoma al posto della mascherina in segno di protesta: cacciato dal volo

Il 38enne Adam Jenne ha tentato di viaggiare a bordo di un velivolo della United Airlines mercoledì scorso, lo ha fatto indossando un perizoma rosso al posto della mascherina. Lo riporta la Nbc News, secondo cui il passeggero ha agito in segno di protesta contro le misure anti Covid sugli aerei. Jenne è stato costretto a scendere dal velivolo – che da Fort Lauderdale era diretto a Washington – prima del decollo.

“Penso che il modo migliore per illustrare l’assurdità della mascherina sia con l’assurdità“, ha detto Jenne all’emittente WBBH, un’affiliata della Nbc. L’episodio è stato filmato da un altro passeggero ed è diventato virale sui social. Alcuni viaggiatori hanno preso le difese dell’uomo e hanno abbandonato il volo in segno di solidarietà.

Questa non era la prima volta che l’uomo saliva a bordo di un aereo col perizoma: “Su ogni singolo volo ho avuto reazioni diverse da parte dell’equipaggio”, ha aggiunto Jenne.