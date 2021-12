Austria, il lockdown per i non vaccinati funziona. Calano i contagi

Il tuo browser non supporta questo file

Migliora la situazione nel Paese mentre continua il lockdown per i novax. Per entrare è necessario avere ricevuto la terza dose.

Scendono i contagi in Austria a seguito del lockdown imposto da fine novembre fino al 12 dicembre. Le restrizioni però sono continuate per coloro che non avevano ricevuto il vaccino, così come deciso dal governo austriaco. Attualmente nel Paese i contagiati sono circa 2mila, il mese scorso si registrano invece oltre 15.300 casi (gli abitanti sono circa 8,9 milioni).

Per accedere in Austria adesso sarà indispensabile avere ricevuto la terza dose di vaccino contro il Covid, mentre per chi è fermo alla seconda o è recentemente guarito, è necessario esibire un tampone molecolare processato entro 72 euro. Attualmente nel Paese la percentuale di persone che ha ricevuto almeno una dose è del 72%, con due dosi invece del 69,9%.