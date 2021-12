Negli Stati Uniti la diffusione di Omicron preoccupa sempre di più , un positivo nello staff della Casa Bianca

I contagi non si fermano negli Stati Uniti, e Omicron rappresenta il 70 per cento dei casi totali registrati dal Cdc.

Omicron è arrivata negli Stati Uniti ed è diventata in pochissimo tempo la variante più diffusa nel paese. Tre quarti dei contagi americani sono causati da questa nuova variante sudafricana, che per fortuna in quanto a sintomi e letalità, sembra comunque meno grave del previsto. In Italia ad esempio, il virologo Matteo Bassetti l’ha paragonata ad un raffreddore. I contagi però salgono negli Usa e rispetto alla scorsa settimana, si è registrato un + 12,6 per cento. La preoccupazione di Biden al momento sono le festività natalizie, in grado, a suo giudizio, di poter causare un incremento incontrollato dei casi. Il ritorno a un nuovo lockdown viene però al momento escluso dall’amministrazione dem, che dovrebbe invece continuare a perseverare sull’incremento delle vaccinazioni come unica soluzione possibile. Una tesi che però perde di vigore di giorno in giorno, in quanto è ormai evidente che la durata di questi vaccini non permetta una reale protezione alla popolazione. E d’altronde, nonostante la somministrazione dei vaccini sia già arrivata alla terza dose, il mondo intero continua a vivere in emergenza sanitaria.

Per il virologo americano Anthony Fauci, la situazione non è destinata a migliorare: “Mano mano che entriamo nella stagione invernale avremo momenti sempre più difficili”. Il medico ha però espresso la sua contrarietà a delle norme che vietino l’ingresso negli Stati Uniti di cittadini stranieri allo scopo di contenere i contagi: “Io penso che quando arrivi a un punto in cui c’è abbastanza virus nel tuo Paese, non ha senso cercare di tenere fuori qualcuno. Per come si sta diffondendo la variante potresti ritrovarti ad avere turisti che sono meno infetti di noi”. Fauci ha poi elogiato invece le restrizioni prese contro alcuni stati in Sudafrica, dove Omicron è stata scoperta, in quanto hanno permesso a suo giudizio di tamponare in modo efficace la situazione e guadagnare tempo. È inoltre notizia di queste ore che all’interno dello staff di Biden, è stato accertato un positivo alla nuova variante. L’indiscrezione è stata confermata dal portavoce della Casa Bianca, che inoltre ha aggiunto come il soggetto in questione fosse vaccinato. Si attende dunque adesso il discorso di Joe Biden alla nazione, dove verranno illustrate le nuove misure che la Casa Bianca intende intraprendere per fermare l’avanzata dei contagi. A New York si parla ormai da giorni di un possibile annullamento della tradizionale festa di Capodanno che si tiene a Times Square.

Leggi anche: Austria, il lockdown per i non vaccinati funziona. Calano i contagi

Leggi anche: Variante Omicron dominante in Scozia, il premier alla nazione: “Profonda preoccupazione”

Lo ha confermato il sindaco della grande mela Bill De Blasio che ha spiegato come vi sia “una discussione in corso, prenderemo una decisione finale su quello che si puo’ fare di sicuro prima di Natale e stiamo lavorando a stretto contatto che coloro che sponsorizzano l’evento per capire quale e’ il modo migliore di procedere”.