Spagna, aumentano i contagi e in Catalogna il governo sta per dichiarare il coprifuoco

Secondo quanto riporta El Pais, l’esecutivo spagnolo è ormai intenzionato a dichiarare il coprifuoco in Catalogna.

Anche il governo spagnolo si trova alle prese con l’avvento della variante Omicron e il conseguente aumento dei contagi. E per questo, il governo si accinge a varare il coprifuoco in Catalogna, la cui durata prevista, per provare a contenere l’avanzata dei contagi, sarà di quindici giorni. La notizia è stata riportata da El Pais, ed è stata confermata a Meteoweek anche da una fonte presente sul territorio iberico. La scelta dell’esecutivo guidato da Sanchez arriva dopo che il Dipartimento della Salute ha registrato nella zona oltre diecimila casi.

Certo, qualche perplessità nella strategia europea di contenimento del virus, non può che restare. Il lockdown dichiarato dall’Olanda e la tensione sorta nei restanti paesi europei non può non far sorgere qualche dubbio circa la reale efficacia stimata dei vaccini. Difficile comprendere altrimenti come, arrivati alla fine dell’anno, il mondo sembra in emergenza quasi come anno fa.

Certo, si può ribattere spiegando che una nuova variante è saltata fuori dal nulla, e che questo non si poteva prevedere. Al tempo stesso, il fatto che si continui a consigliare la terza dose come protezione da Omicron sembra quasi un controsenso, se è vero che i contagi da questa nuova variante colpiscono in egual modo sia vaccinati che non vaccinati, e che dunque la protezione del vaccino è stata bucata.