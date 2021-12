Diesel Euro 4, stop in tutta Italia per le misure antismog

I veicoli diesel Euro 4 non saranno in circolazione ancora per molto. Nel corso del prossimo anno il recente blocco antismog dell’Unione europea manderà in pensione 10 milioni di automobili in tutto il paese.

Se il decisore europeo non dovesse concedere ulteriori deroghe, in Italia partiranno gli stop alle diesel euro, a partire dalla città di Roma. Solo in alcune regioni del nord Italia le nuove misure antismog sono già in vigore, anche se ammorbidite dallo stato di emergenza.

Stop ai diesel euro 4 a Roma

A Roma si punta fermare del tutto i motori diesel all’interno del centro storico entro il 2024. Nel 2019 l’opera era iniziata con lo stop ai diesel euro 3, i veicoli a benzina euro 2 ed i ciclomotori e motoveicoli euro 1. Il prossimo passo sarà fermare i diesel euro 4, che non potranno più muoversi in città nella fascia verde da novembre del prossimo anno. Al momento, però, questi veicoli possono solo vedersi arrivare blocchi emergenziali per condizioni critiche di inquinamento atmosferico. Tali blocchi sopraggiungo a partire dall’ottavo giorno di condizione critica di inquinamento.

Milano e Lombardia

La Lombardia aveva fissato lo stop ai diesel euro 4 per l’inizio di quest’anno ma la misura stata rimandata alla fine dello stato di emergenza. Dopo il 31 marzo 2022 la regione dovrà decidere quali provvedimenti prendere. Al momento nella regione ci sono limitazioni alla circolazione di veicoli a benzina euro 0 e diesel euro 0, 1, 2, 3.

I provvedimenti in Veneto

Dal 01/10/2021 al 18 dicembre nella regione del Veneto è stato attivo il divieto (autunnale ed invernale) per i veicoli più inquinanti. I veicoli inquinanti sono individuati sulla base di uno standard di emissione di Pm10. I diesel euro 4 si fermeranno, invece, solo quando l’allerta inquinamento raggiunge il colore giallo o rosso.

Leggi anche: Covid, Sileri: “Tampone anche per i vaccinati? Bisogna attendere i dati”

Il prossimo blocco vi sarà tra il 7 gennaio ed il trenta aprile (dopo ancora dal 01/10/2022 al 17/12/2022). Nel caso di allerta di inquinamento verde lo stop non sarà in vigore fino alla fine dello stato di emergenza.

Disposizioni antismog Piemonte

Le misure antinquinamento in Piemonte sono relative a 76 comuni, tra i quali troviamo l’agglomerato di Torino e i comuni con più di diecimila abitanti. Dal quindici settembre al quindici aprile del prossimo anno non potranno circolare dalle 8am alle 7pm dal lunedì al venerdì veicoli euro 3 e 4.

Leggi anche: Delitto Diabolik, le intercettazioni: «L’ha ammazzato lui, lo sa tutta Roma»

Nell’eventualità di allerta arancio, tale divieto riguarderà anche sabato e festivi per veicoli per trasporto passeggeri. Stop anche per i diesel euro 5. Nei casi di allerta rossa sarà vietata anche la circolazione dei trasporti merci euro 3 e 4 il sabato ed i festivi.

Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna è previsto lo stop fino al trenta aprile dell’anno prossimo nei giorni feriali (dalle 8:30 alle 18:30). Il provvedimento, però, anche in questo caso risulta sospeso per lo stato d’emergenza della pandemia. Le misure riguardano l’agglomerato di Bologna e tutti i comuni con più di 30.000 abitanti.

Stop diesel euro 4 in Campania e a Napoli

A partire dallo scorso sei ottobre, il comune di Napoli ha reso in vigore le misure antismog. Ne deriva il divieto per i veicoli diesel dal lunedì al venerdì (fascia oraria 8:30-18:30). Dal primo giorno di gennaio fino al trentuno marzo 2022 le limitazioni avranno luogo in ogni comune sopra i 20.000 abitanti.