Quattro donne incinte ricoverate in terapia intensiva per Covid: bimbi partoriti col cesareo

Nessuna delle quattro donne aveva fatto il vaccino, come consigliato dai propri medici. Il primario:«Madri e bimbi rischiano». Tra loro, una donna di 45 anni di Trieste ricoverata da un mese

Quattro donne in gravidanza sono ricoverate in terapia intensiva al nosocomio Borgo Trento di Verona. Sono donne di circa 30-40 anni, che non si sono vaccinate su suggerimento dei propri medici. La donna più grave ha 45 anni, è di Trieste ed è lì da un mese, dal 20 novembre scorso per l’esattezza, quando l’hanno trasferita a Verona poiché l’ospedale è munito di Ecmo, un macchinario per la circolazione extracorporea.

Da un mese la donna è grave e durante la notte tra sabato e domenica, i medici l’hanno fatta partorire col cesareo. La 45enne ha partorito Maria, che pesa 1 kg, ma è a rischio poiché nata prematura. I dottori le hanno fatto una trasfusione e ora è in condizioni stabili.

C’è però di buono che è negativa al Coronavirus e non l’hanno intubata. «La prognosi, però, rimane riservata, non ci possiamo ancora esprimere sulla sopravvivenza della piccola. Questo è stato il caso più complesso che abbiamo avuto», ha detto il professor Massimo Franchi. Per quel che concerne le altre madri, le hanno portate nel reparto di semi-intensiva, con ventilazione con casco cpap. Tutte e tre hanno partorito tramite cesareo. «Sono ancora in condizioni critich. I loro bambini sono nati vivi, bisogna vedere adesso come evolveranno i quadri clinici per le madri e i neonati», spiega il professor Enrico Polati.

Intanto, il Covid aumentano i giovani che contraggono il Covid rispetto al passato e anche donne incinta da poco che non hanno fatto il vaccino per paura di effetti collaterali sui bambini che aspettano. Ma nelle ultime ore hanno contratto il suddetto virus anche donne incinte vaccinate con terza dose eseguita da settimane e che hanno sintomi lievi come il raffreddore.