Meteo DOMANI mercoledì 22 Dicembre | maltempo al sud

Nella giornata di domani mercoledì e previsioni meteo del 22 dicembre. Al nord addensamenti in aumento. Al centro nuvole con piogge. Al sud addensamenti e rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 22 Dicembre.

Nord:

Ampio e prevalente soleggiamento su settori alpini e prealpini; estesa copertura nuvolosa bassa e stratiforme sul resto del settentrione con nebbie estese, anche persistenti sulle zone pianeggianti di Lombardia ed Emilia, in parziale e temporaneo diradamento durante le ore centrali della giornata.

Centro e Sardegna:

Cielo molto nuvoloso, a tratti coperto, per estesa nuvolosità medio-bassa su nord Sardegna e regioni peninsulari; attese lievi piogge e qualche occasionale rovescio fino al pomeriggio su coste settentrionale sarde, Toscana centromeridionale, Marche ed Umbria, mentre i fenomeni, seppur sempre molto deboli, proseguiranno fino a termine giornata anche su Lazio settentrionale e costiero. Foschie dense e locali banchi di nebbia sono attesi su aree pianeggianti e valli interne durante la notte e al primo mattino.

Sud e Sicilia:

Molte nubi su Calabria e Sicilia centrosettentrionale con deboli precipitazioni fino alle ore serali sul settore centromeridionale Calabrese, nonché su quello nordorientale siciliano; cielo sereno o poco nuvoloso sul restante meridione, salvo annuvolamenti più diffusi sul Molise.

Temperature:

Minime in aumento su Friuli-venezia giulia, Romagna e regioni centrali peninsulari; senza variazioni su Campania centromeridionale, Basilicata e Calabria tirreniche; in diminuzione sul resto d’Italia; massime in rialzo su alpi centroccidentali, triveneto, rilievi sardi e del meridione; in calo su pianura lombarda, bassa romagna e Marche; pressoché stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Deboli settentrionali sulla Liguria e variabili sul resto del paese.

Mari:

Da poco mossi a mossi mar ligure, mar di Sardegna, stretto di Sicilia e ionio; poco mossi gli altri bacini con moto ondoso in intensificazione serale sul canale di Sardegna.