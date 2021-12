Muore misteriosamente la doppiatrice di “Frozen”: è caduta dal 14esimo piano

Il tuo browser non supporta questo file

Si tratta di Sayaka Kanda, 35 anni, famosa per aver doppiato il personaggio di Anna nel noto cartone della Disney. Ipotesi suicidio ma si battono anche altre piste

È morta in circostanze misteriose la doppiatrice di Anna, protagonista del film di animazione Disney, Frozen. Si tratta di Sayaka Kanda, 35 anni. La donna è precipitata dal 14esimo piano di un albergo di Sapporo, in Giappone. L’hanno ritrovata senza vita sul selciato dell’hotel in cui pernottava. Attualmente c’è un’inchiesta in corso per fare luce sull’accaduto. L’ipotesi più quotata al momento è quella di un suicidio, ma non si escludono anche altre piste.

Sayaka era figlia di Masaki Kanda, attore 70enne e della cantante 59enne Seiko Matsuda. La 35enne avrebbe dovuto esibirsi a teatro nel musical “My Fair Lady” ma non era mai arrivata e questo ha fatto scattare i primi sospetti da parte della compagnia teatrale.

L’ultima volta che l’avevano vista era alle prove dello spettacolo, il giorno precedente. Poi, l’amara scoperta. Ora toccherà agli inquirenti fare luce sull’accaduto e scoprire le cause del decesso della giovane doppiatrice.