Prende la scossa mentre carica il suo smartphone: 14enne muore fulminato

A quanto pare, un fulmine ha colpito terra mentre il ragazzino stava mettendo il carica il suo cellulare a una presa domestica

Un ragazzo di 14 anni è morto dopo che un fulmine ha colpito terra mentre metteva il caricabatterie al suo smartphone. La tragedia è occorso ad Alexania, in Brasile. Max Willyan dos Reis Gomes, 14 anni, abitava in una fattoria sita a 5km da Alexania, ed è deceduto dopo aver preso la scossa mentre metteva a caricare il suo telefono in una presa domestica.

A trovare il cadavere del ragazzo i suoi familiari. Il 14enne sarebbe morto immediatamente, come ha spiegato il commissario di polizia, Sergio Henrique.

Da quanto ricostruito dagli inquirenti, il ragazzo avrebbe subìto una forte scarica elettrica dopo aver inserito il cellulare nella presa tramite un estensore elettrico, proprio nell’attimo in cui un fulmine si è abbattuto in quella zona.

Secondo gli investigatori, il fulmine potrebbe avere un qualche legame con la tragedia, ma per esserne certi bisognerà aspettare il risultato di una perizia.