Natale, operazione Atlantide: Guardia Costiera sequestra 170 tonnellate pesce

Natale, si intensificano i controlli sul mercato ittico: la Guardia Costiera ha sequestrato 170 tonnellate pesce, scattate sanzioni per circa 600 mila euro. “Obiettivo è evitare rischi per i consumatori”.

La Guardia Costiera è impegnata in questi giorni nell’operazione Atlantide, che nel periodo natalizio ha lo scopo di effettuare verifiche e controlli in tutta Italia. Nella giornata di oggi sono emersi i primi risultati delle attività. Le fiamme gialle hanno infatti sequestrato per 170 tonnellate di prodotti ittici, e disposto sanzioni per un valore totale di circa 600mila euro.

Operazione Atlantide, “obiettivo di evitare rischi per i consumatori”

Su 6862 verifiche effettuate, sono scattate in totale 385 sanzioni e 295 sequestri. Questi i dati diffusi al ministero per Politiche Agricole, alimentari e forestali. I controlli, partiti a inizio dicembre, dureranno per tutte il periodo delle festività natalizie. Le operazioni sono state coordinate a livello nazionale dal Centro nazionale di controllo pesca del comando generale della Guardia Costiera di Roma, e sono state articolate a livello territoriale dalle 15 direzioni marittime regionali.

LEGGI ANCHE: Fuorionda inaspettato durante consiglio comunale: consigliere fa la doccia in diretta streaming

Secondo quanto viene spiegato dalla Guardia Costiera, le attività di controllo dell’operazione Atlantide sul prodotto ittico si sono concentrate soprattutto al contrasto delle pesca illegale, ma si sono svolte anche a terra, con verifiche sulle grandi piattaforme logistiche di distribuzione. Effettuati controlli anche presso i punti di ingresso nazionali, come porti e aeroporti, così come anche presso tratte stradali e autostradali. Come spiegato dalla nota, “la fase operativa ha inoltre permesso di vigilare sui prodotti ittici presenti nei centri di grande distribuzione e negli esercizi commerciali con l’obiettivo di evitare il rischio per i consumatori di acquistare prodotti ittici non sicuri per il consumo umano”.

LEGGI ANCHE: Bimbo di otto anni trova un cadavere in un campo: probabile vittima di sequestro con omicidio

I dati risultati dall’operazione sono stati ufficializzati alla presenza di Francesco Battistoni, sottosegretario Mipaaf con delega alla pesca marittima e all’acquacoltura, e dell’Ammiraglio Ispettore Nunzio Martello. Per ciò che concerne i controlli sulla pesca relativi all’anno 2021, si parla di un importo di circa 6 milioni di euro di sanzioni comminate, e di un sequestro di oltre 330 tonnellate di prodotto irregolare. L’attività svolta lungo il territorio nazionale si è avvalsa la collaborazione dell’attività di controllo internazionale E.f.c.a, ( European fisheries control agency) della Nave Gregoretti della Guardia Costiera.