Svezia e Danimarca sospendono Moderna per i più giovani: troppi casi di miocardite

Entrambe le nazioni, dopo le segnalazioni dell’insorgere di miocarditi nei più giovani come conseguenza diretta della vaccinazione, hanno deciso di sospendere l’utilizzo di Moderna per i più giovani.

In Svezia e Danimarca, i governi hanno deciso di sospendere le vaccinazioni con Moderna per i più giovani. In entrambe le nazioni infatti, tutti coloro che sono nati dopo il 1991, completeranno il loro ciclo di vaccinazione con Pfizer. Una decisione arrivata dopo l’aumento improvviso delle segnalazioni di effetti avversi, che hanno riguardato in particolar modo le miocarditi contratte dopo la vaccinazione, che hanno raggiunto un numero maggiore del previsto. L’agenzia sanitaria danese ha giustificato la sua decisione spiegando che “la connessione è particolarmente chiara quando si tratta del vaccino Spikevax di Moderna, specialmente dopo la seconda dose”.

E per quanto sia stato in seguito specificato che si tratta di un numero molto ridotto di casi, il rischio è stato considerato comunque abbastanza rilevante da sospendere la somministrazione del farmaco per questa fascia di età.