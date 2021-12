Violenza sulle donne, il Tribunale: “Vanno usati i braccialetti”

Il presidente e coordinatore del settore penale di Milano, Fabio Roia, in una nota ai giudici e alla Procura, segnala che i dispositivi in questione sono “disponibili” e che non c’è carenza.

Va “valutata dal giudice” la “possibilità” di “ricorrere” ai braccialetti elettronici quando si dispongono “misure cautelari”, come il divieto di avvicinamento, nei confronti di “indagati-imputati di reati orientati da motivi di genere e contro la persona”, come “ulteriore presidio normativamente previsto” per il “rafforzamento delle esigenze di tutela della persona offesa”, favorendo le “attività di controllo” delle forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE > Metropolitana frenata d’emergenza: feriti dieci passeggeri

Questo quanto scritto dal presidente coordinatore del settore penale di Milano, Fabio Roia, in una nota inoltrata ai giudici e alla Procura e nella quale segnala che i dispositivi sono “disponibili” e non carenti.