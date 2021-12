Omicron, quasi un caso di Covid su 3 è della nuova variante

Circa un caso di Covid su 3 in Italia è costituito dalla variante omicron, si attende una decisione del governo in merito.

Si sta svolgendo in queste ore presso palazzo Chigi il meeting della Cabina di regia. All’incontro di Mario Draghi con i capi delegazione dei partiti di maggioranza si stanno analizzando i dati sulla variante omicron. Pare infatti che la diffusione di quest’ultima abbia raggiunto circa il ventotto percento. In cabina di regia vi sono anche il presidente del CSS e del comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, ed il presidente dell’ISS, Silvio Brusaferro. Vi sono già ipotesi e preoccupazioni per le misure che dovrà adottare il governo, tra le quali pare ci sia anche il ricorso ai tamponi per i vaccinati.

Le misure ipotizzate per contrastare la variante omicron

Andrea Costa, sottosegretario alla salute appare fiducioso che la maggioranza di governo sarà in grado di trovare una sintesi sulle misure. Il sottosegretario, infatti, è convinto che la maggior parte delle misure necessarie siano già state adottate (si pensi al Super green pass); questo lascerebbe al governo poche cose sui cui ancora accordarsi.

Pierpaolo Sileri, invece, sembra maggiormente convinto sull’ipotizzato ricorso al tampone per i soggetti già vaccinati. Il sottosegretario, in effetti, descrive il maggiore utilizzo dei tamponi come un’opportunità per limitare la diffusione delle varianti del Covid-19. L’unico “problema” sarebbe che con tante persone positive alla variante omicron ci sarebbero tanti isolamenti. L’importante, però, rimane identificare le catene di contagio per diminuire diffusione ed effetti della variante omicron.

Un nuovo aumento del ritmo delle vaccinazioni

Sulle vaccinazioni si è, invece, espresso Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza coronavirus. Il commissario dichiara che il ritmo di vaccinazione è risalito ai numeri di questo luglio, segnando oltre 500.000 somministrazioni al giorno.

Questo è quanto ha dichiarato giovedì mattina mentre visitava il centro vaccinale pediatrico al museo dei bambini di Roma Explora.