Genitori segnalano feste degli studenti, controlli anti-covid nelle discoteche

La polizia si è attivato per controllare le sale da ballo dopo le numerose richieste dei genitori nella zona di Andria

Sono stati predisposti specifici controlli su feste e serata da ballo ad Andria, in Puglia, dopo la segnalazione di diversi genitori allarmati dalla presenza nelle serate in discoteca di studenti. Le feste erano organizzate e promosse dagli stessi ragazzi delle scuole superiori della zona, non curandosi delle restrizioni e del pericolo di contagio, oltre all’uso smodato di alcolici.

LEGGI ANCHE: Omicron, quasi un caso di Covid su 3 è della nuova variante



Le segnalazioni sono giunte al Commissariato di Andria che ha attivato gli agenti di polizia della zona, in collaborazione con i gestori dei locali da ballo e delle strutture ricettive, i quali hanno predisposto misure preventive e presidi evitando che si trasformassero in contesti di contagio.