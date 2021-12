Torna la paura Covid: Xi’an in lockdown dopo aver registrato 63 casi

La città di Xi’an torna in lockdown dopo aver registrato 63 nuovi casi di positività al Covid-19. Chiuse anche le scuole e i negozi.

Nella città di Xi’an torna la paura Coronavirus dopo aver registrato 63 nuovi casi di positività al virus. Per questo motivo l’intero capoluogo della provincia di Shaanxi sarà in lockdown.

Nuovo lockdown in Cina

Le autorità hanno preso questa decisione per limitare il più possibile la diffusione del Coronavirus. I tredici milioni di abitanti della città di Xi’an dovranno restare chiusi in casa e potranno uscire solo in alcuni casi. Nel decreto viene specificato che solo una persona della famiglia potrà uscire per andare a fare la spesa ogni due giorni a settimana.

Nel caso in cui si risulti positivi al Covid, le autorità invitano le persone a recarsi in ospedale o a restare in casa con la propria famiglia. Solo in questo modo sarà possibile tracciare la diffusione del virus e limitare i contagi. Chiuse anche tutte le scuole e i negozi ad eccezione di quelli che vendono beni di prima necessità. Per quanto riguarda i trasporti: gran parte dei voli sono stati cancellati e molti servizi interrotti.