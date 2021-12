Usa, Biden: “Se sono in salute mi ricandido per il 2024, anche contro Trump”

Il tuo browser non supporta questo file

Joe Biden ha spiegato quali sono le sue intenzioni in vista delle nuove elezioni che si terranno nel 2024.

Che Donald Trump covasse il desiderio di correre nuovamente alle prossime elezioni presidenziali, è un qualcosa che il tycoon non ha mai nascosto più di tanto. Nelle ultime settimane però, questa tesi ha acquisito sempre più concretezza, al punto da diventare un vero e proprio argomento per Joe Biden, arrivato quasi al giro di boa delle mid term. In un’intervista rilasciata all’emittente ABC News, l’inquilino della Casa Bianca ha parlato della possibilità di ricandidarsi alle elezioni che si terranno nel 2024, spiegando in primo luogo che dovrà sentirsi “in salute” per poter nuovamente anche solo pensare di ricandidarsi per un ruolo così impegnativo. Di certo, afferma Biden, non lo spaventa l’idea di dover nuovamente competere contro Trump.

Al giornalista americano, il Presidente Usa ha infatti spiegato che “io sono molto rispettoso del destino, il destino è intervenuto nella mia vita molte, molte volte. Se sarò in salute come ora allora correrò di nuovo. Perché non dovrei correre contro Donald Trump?”.