Scende dall’auto perché non ha più benzina: suv guidato da ubriaco la colpisce e precipita dal cavalcavia

Margherita Lotti, 30 anni, è morta così nella notte. I soccorritori hanno recuperato il cadavere della donna precipitato sul greto del fiume

Un uomo di 53 anni, alla guida di un suv, ha investito una donna di 30 anni che era scesa dall’auto poiché rimasta senza benzina. La donna è precipitata da un cavalcavia ed è morta. Sarebbe andata così, secondo una prima ricostruzione, il tragico incidente occorso a San Vendemiano, in provincia di Treviso, sul cavalcavia, all’altezza di un albergo. Margherita Lotti, 30 anni, era di Orsago.

La donna stava viaggiando da Conegliano verso San Fior, quando si è fermata per strada, poiché la sua auto era probabilmente rimasta senza benzina. Proprio in quel frangente, un suv guidato da un 53enne, ha travolto il suo veicolo in sosta sulla carreggiata e di conseguenza la 30enne è precipitata di sotto, dal cavalcavia. I soccorritori hanno soccorso l’uomo e poi, quando hanno visto che l’altro veicolo era vuoto, hanno cercato la 30enne. L’hanno quindi rintracciata sotto il cavalcavia.

Sfortunatamente, per lei non c’è stato nulla da fare. Quanto all’uomo che guidava il suv, lo hanno portato in ospedale e lo hanno sottoposto a esami tossicologici che hanno rivelato che aveva bevuto e aveva 1,6 grammi di alcol nel sangue, ossia tre volte il limite permesso dalla legge. Questo particolare aggrava la sua posizione.

Nel frattempo, i carabinieri stanno facendo ulteriori accertamenti per stabilire la dinamica del sinistro e le responsabilità. Al pm sarà presto inviato un rapporto e aperto un fascicolo.