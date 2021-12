Abusava di giovani calciatori che allenava: arrestato allenatore 60enne

A denunciare il fatto la famiglia della vittima. L’ex allenatore era già stato condannato nel 2020 per aver commesso un atto simile.

Mercoledì, il GIP del Tribunale di Verona, Paola Vacca, ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’ex allenatore 60enne residente a Verona accusato di aver abusato sessualmente di un giovane calciatore. Il 60enne dovrà rispondere di violenza sessuale e corruzione di minore ai danni di un minore che, all’epoca, aveva 11 anni. A denunciare il fatto la famiglia del ragazzo che oggi ha raggiunto la maggiore età. L’ex allenatore si trova ora nel carcere di Trento. Le indagini continuano e gli agenti non escludono che anche altri minori da lui allenati possano aver subito violenze.

La denuncia

La vittima – che in quel periodo aveva 11 anni – racconta di essere stato costretto dal suo allenatore ad avere rapporti sessuali con lui. Gli investigatori, nel ricostruire la vicenda, ritengono che l’ex allenatore abbia prima cercato di conquistare la fiducia del ragazzo per poi abusare di lui. L’ex allenatore gli avrebbe anche mostrato dei video pornografici. Violenze che si sono ripetute nel corso degli anni anche quando il 60enne era già indagato per un fatto simile.

Indagato per abusi già nel 2020

L’ex allenatore residente a Verona, infatti, era già stato indagato per un episodio simile. Indagine che si concluse con la condanna, nel 2020, a 6 anni e 8 mesi di carcere. Il giudice, inoltre, stabilì il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai minori e non poteva fare dei lavori che prevedevano un contatto con loro. Inoltre, il 60enne venne «indetto in perpetuo» dagli uffici pubblici, dalle scuole e da tutte quelle strutture che potevano essere frequentate dai più piccoli. Anche in questa prima occasione la denuncia partì da un ragazzo che allenava e che, allora, aveva 10 anni.