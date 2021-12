Polizia spara ed uccide per errore una ragazza di 14 anni

La 14enne, in quel momento, si trovava nel camerino di un negozio e stava provando degli abiti per una festa. Due le vittime della sparatoria.

Una vera e propria tragedia quanto accaduto giovedì mattina a North Hollywood, a Los Angeles, dove la Polizia nello sparare ad un uomo sospettato di aver aggredito una persona ha ucciso una ragazza di 14 anni. Ferita anche una donna.

Uccisa per errore

Stando alle informazioni riportate dai media locali, un poliziotto ha sparato un colpo con l’intenzione di colpire l’uomo sospettato. I proiettili, però, hanno attraversato un muro ed hanno colpito la 14enne che, in quel momento, era in un camerino mentre provava dei vestiti per una festa. Le vittime della sparatoria sono quindi due: la ragazza e il sospetto. Un’altra donna ha invece riportato delle ferite.

«È assolutamente straziante. – ha dichiarato Michel Moore, il capo della Polizia di Los Angeles – Non trovo le parole per cercare di dare conforto ad una madre e ad una famiglia». Il capo della Polizia ha, inoltre, affermato che sarà aperta una indagine completa ed approfondita per far chiarezza sull’accaduto.