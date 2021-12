Turista in luna di miele precipita da un ponte: è grave, polizia interroga il marito

Una donna statunitense di 34 anni è precipitata dal ponte Amedeo di Savoia. Anche un’altra donna è precipitata dal ponte Marconi. Entrambe le donne sono gravi

Polizia e carabinieri stanno investigando sui casi di due donne che, a poche ore di distanza, sono precipitate da due ponti a Roma. Nello specifico, la prima donna è Kristin Falterman Cazenave, 34 anni, turista statunitense precipitata dal ponte Amedeo di Savoia. La donna era col marito Stephen V., 35 anni, con cui è sposata dalla fine ottobre. I due erano in luna di miele. Alla polizia, che lo ha interrogato, l’uomo ha raccontato che la moglie si era seduta sul parapetto del ponte e poi è precipitata da oltre 12 metri sul marciapiede sottostante. La coppia stava rientrando in albergo dopo una passeggiata in centro, come era accaduto anche altre sere da quando erano a Roma.

Intanto, c’è stato un secondo caso da risolvere. Giovedì mattina, da poco passate le ore 10, un’altra donna è caduta dal ponte Marconi, sempre a Roma. Del caso si sono occupati i carabinieri che stanno indagando. Pare che la donna si sia lanciata in modo volontario dal ponte.

Fortunatamente è finita su un terreno argilloso che ha attenuato la sua caduta, tant’è che quando sono intervenuti i soccorritori, la donna era ancora cosciente. Non si conoscono le ragioni che abbiano spinto la donna a compiere il gesto estremo.