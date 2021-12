Reagisce a una rapina inseguendo i malviventi: assassinato titolare di una pescheria

Il tuo browser non supporta questo file

Antonio Morione ha provato a reagire ma uno dei delinquenti gli ha sparato al volto, uccidendolo.

Antonio Morione, 41 anni, era titolare di una pescheria a Boscoreale, in provincia di Napoli. L’uomo ha subìto una rapina ieri, 23 dicembre, e ha reagito inseguendo i malviventi. Uno di questi ultimi ha sparato contro il negoziante al volto, ferendolo in modo gravissimo. Antonio è morto dopo il trasporto in ospedale.

I carabinieri che stanno indagando sull’omicidio di Antonio, hanno rinvenuto nella via in cui si trova la pescheria dell’uomo, quattro proiettili 9×21.

Prima della rapina nella pescheria di Morione, c’era stata una rapina in un’altra pescheria del paese, in via Diaz.

Anche lì uno dei delinquenti ha sparato nel negozio. Non ci sono stati feriti. È in corso un’inchiesta per accertare se si tratti dello stesso gruppo di malviventi. I carabinieri hanno rinvenuto un proiettile dello stesso tipo di quelli trovati nei pressi della pescheria di Morione.