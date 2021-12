Bollettino coronavirus 24 dicembre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 24 dicembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Le Regioni

In Veneto 5.074 contagi in 24 ore

Sono 5.074 i contagi da coronavirus e 16 i morti oggi in Veneto, a fronte di 27.015 tamponi molecolari e 90.505 antigenici. Lo comunica il bollettino della Regione Veneto. Dall’inizio della pandemia, i tamponi molecolari effettuati sono stati 8.136.675, gli antigenici 12.919.282. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che sono 153, -6 rispetto a ieri.

In Lazio, 3.475 nuovi casi, “non dobbiamo spaventarci”

“I casi sono in aumento con una crescita al momento lineare, oggi si registrano 3.475 casi positivi. Questo non deve spaventarci, sono gli effetti della variante Omicron contro la quale dobbiamo correre velocemente con la vaccinazione e invito coloro che non si fossero ancora prenotati a farlo, poiché il rischio di severe complicanze nei non vaccinati è molto elevato”. Così l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Nel Lazio sono state superate le 1,7 milioni di dosi di richiamo pari al 36% degli adulti – prosegue – Sta andando bene anche la vaccinazione nella fascia 5-11 anni dove sono state superate le 23 mila somministrazioni e rivolgo un invito alle famiglie a utilizzare queste vacanze facendo vaccinare i propri figli per un ritorno a scuola più sicuro. E’ attivo il numero verde 800.118.800 per il triage telefonico per la somministrazione degli anticorpi monoclonali, l’altra arma a nostra disposizione”.

In Toscana 3.337 nuovi casi,record da inizio pandemia

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore sono 3.337 su 52.095 test di cui 18.985 tamponi molecolari e 33.110 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,41% (19,0% sulle prime diagnosi). E’ quanto reso noto sui social dal presidente della Regione Eugenio Giani. Si tratta del record dei casi giornalieri da inizio pandemia, il dato più alto si era registrato il 7 novembre 2020 quando i nuovi positivi in 24 ore furono 2.787. Rispetto a ieri il numero dei nuovi casi è più alto (erano 2.780) a fronte il numero dei test effettuati inferiore (erano 52.779), di conseguenza il tasso dei positivi è in crescita (era 5,27%).

In Friuli Venezia Giulia 826 nuovi positivi e 10 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.860 tamponi molecolari sono stati rilevati 643 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell’8,18%. Sono inoltre 14.068 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 183 casi (1,30%). Si conferma essere la prima fascia di contagio quella degli under 19 con il 19,37% dei nuovi positivi, a seguire quella 40-49 anni con il 17,80% e quella 50-59 anni con il 15,25%. Dieci i decessi mentre le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 25 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 275. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.170: 993 a Trieste, 2.070 a Udine, 768 a Pordenone e 339 a Gorizia. I totalmente guariti sono 134.395, i clinicamente guariti 321, mentre quelli in isolamento ammontano a 8.253. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 147.439 persone: 35.695 a Trieste, 62.022 a Udine, 29.632 a Pordenone, 18.037 a Gorizia e 2.053 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 7 unità a seguito di 4 test antigenici non confermati dall’esame molecolare e di 3 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, sono state rilevate positività in quattro infermieri, un operatore socio sanitario e un tecnico di laboratorio dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; un medico, un amministrativo e un infermiere dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; un infermiere e un operatore socio sanitario dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli occidentale; un medico dell’Irccs Cro di Aviano; un amministrativo di Arcs (Azienda per il coordinamento regionale sanitario). Infine, relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia si registrano tre contagi tra gli ospiti (Trieste, Spilimbergo e Pordenone) e quattro positivi tra gli operatori (Udine, Trieste, Spilimbergo e Paluzza).

