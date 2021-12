Evade dai domiciliari e va armato di machete e coltelli a casa dei genitori

Il tuo browser non supporta questo file

Un 50enne è scappato dai domiciliari ed è piombato a casa dei genitori armato di machete e tre coltelli. È accaduto a Colorno (Parma) dove sono intervenuti i carabinieri.

Le forze dell’ordine hanno circondato il condominio in attesa che l’uomo, che nel frattempo si era rinchiuso nell’appartamento con la madre – mentre il padre era riuscito a scappare – venisse fuori.

L’uomo è stato poi fermato in sella alla sua bicicletta, in stato di alterazione psicofisica e ha opposto resistenza. Alla fine è stato arrestato per evasione e denunciato per minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Le armi sono state sequestrate.