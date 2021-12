Si accascia mentre gioca a calcio: Adrien muore a soli 18 anni

Il tuo browser non supporta questo file

Il giovane ha avuto un malore mercoledì 22 dicembre mentre stava giocando una partita nel campo di via Palatucci di Torino

Adrien Sandjo, 18 anni, non ce l’ha fatta. Mercoledì 22 dicembre ha avuto un malore e si è accasciato mentre stava giocando una partita di calcio nel campo di via Palatucci, a Torino. Era entrato da pochissimo in campo, quando all’improvviso si è sentito male e ha tentato di rialzarsi, ma non è riuscito. Subito sono sopraggiunti i soccorritori che hanno eseguito un primo intervento, in attesa di una seconda ambulanza, giunta circa mezz’ora dopo, che lo ha trasportato in ospedale, alle Molinette, in condizioni già molto serie. Lì è morto il giorno seguente.

Adrien, che giocava nel Cit Turin, ha avuto un arresto cardiaco mentre si disputava un match della rappresentativa regionale Under 19 Piemonte e Valle d’Aosta.

Come riporta Il Corriere, il presidente del Cit Turin, Angelo Frau, ha raccontato:«Aspettava questo appuntamento con grande emozione. Da quando è arrivato nella nostra società, dal Bacigalupo, ci ha colpito per educazione e passione. È sempre stato bene, aveva effettuato tutte le visite e i controlli necessari per ottenere l’idoneità agonistica, come tutti».