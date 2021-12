Incendio in un garage dopo forte esplosione: un morto e un ferito grave

Morto un giovane di 27 anni a Fossoli di Carpi, in provincia di Modena. Sembra che i due fossero a lavoro su un’automobile

Un giovane di 27 anni ha perso la vita in un incendio divampato dopo una violenta esplosione. È accaduto in un garage a Fossoli di Carpi, in provincia di Modena. Oltre all’uomo deceduto nel rogo, anche un altro uomo è rimasto gravemente ferito.

Da quanto ricostruito, è emerso che i due stavano operando su un’automobile. A quanto pare, una scintilla ha colpito una tanica di benzina che si trovava lì vicino e da lì sarebbe scaturito l’incendio. L’episodio è occorso in via Mar Tirreno intorno alle ore 20-21.

I residenti del palazzo in cui si è verificato il rogo hanno subito chiamato i soccorsi, ma per il 27enne non si è potuto far altro che constatarne il decesso. Dopo l’esplosione, molti abitanti del posto si sarebbero riversati in strada. Sul posto sono sopraggiunti vigili del fuoco, elisoccorso e pompieri per mettere in sicurezza l’area.

Il 27enne era un docente che lavorava a Carpi ma era di Tropea (Vibo Valentia). Il suo amico, gravemente ferito, è attualmente ricoverato al centro ustioni dell’ospedale di Cesena.