Mascherine FFP2, dove è obbligatorio indossarle e da quando

Secondo il nuovo decreto Festività, approvato ieri, 23 dicembre, sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 in determinati luoghi, punti di incontro di un gran numero di persone

Ieri, 23 dicembre, il governo ha approvato il nuovo decreto Festività in cui si prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in determinati luoghi, dove ci sia rischio assembramento o che siano punto di incontro di un numerose persone. Tale obbligo è esteso a chiunque e comprende anche i vaccinati. Nello specifico, sarà obbligatorio mettere una FFP2, fino al 31 marzo, in cinema, teatri, luoghi di intrattenimento, ad esempio nei musei. E ancora negli stadi, agli eventi di sport, sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e infine sui mezzi pubblici locali.

Per quanto riguarda le mascherine chirurgiche, valgono le norme già vigenti e devono essere indossate in tutti i luoghi chiusi dove non è richiesta la FFP2, come bar, ristoranti, negozi. Le mascherine FFP2 hanno un forte potere filtrante e impediscono alle persone di trasmettere virus e batteri, proteggendole allo stesso tempo dall’essere a loro volta infettate. Generalmente le usano medici e operatori sanitari che devono assistere pazienti Covid e sono raccomandate chiunque si trovi in una circostanza in cui c’è un rischio elevato di contrarre il virus. Le FFP3, inoltre, sono quelle che garantiscono la più elevata protezione filtrante.

Ci sono delle norme per indossare la mascherina nel modo giusto. Innanzitutto, è necessario lavarsi le mani prima di togliere la mascherina dall’involucro e metterla toccando gli elastici e mai la parte esterna. In secondo luogo, bisogna fare in modo che il ferretto superiore aderisca al naso coprendo correttamente naso e bocca.

Mentre si usa la mascherina, lavare o igienizzare le mani ogni volta che la si tocca. Per toglierla, infine, toccare solo gli elastici e buttarla subito. Infine, lavarsi di nuovo le mani.