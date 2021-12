Bollettino coronavirus 25 dicembre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 25 dicembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati oggi, 25 dicembre. L’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

In Campania 4.837 positivi e 9 morti

Sono 4.837 i nuovi positivi al Covid in Campania su 77.269 test esaminati. L’incidenza risale raggiungendo il 6,25% rispetto al 5,93% di ieri. Nove le nuove vittime censite nel bollettino dell’Unità di crisi della Regione: 6 nelle ultime 48 ore e 3 decedute in precedenza ma registrate ieri. Tornano a scendere, anche se di poco, i posti occupati in terapia intensiva, 31 (meno 1); in forte crescita quelli in degenza, 495 (più 38).

Nel Lazio, 4.171 casi, la metà a Roma

Sono 4.171 i nuovi casi di Covid individuati nel Lazio con 102.049 tamponi, la metà dei quali (2.047) a Roma. Lo rende noto l’assessore alla Salute Alessio D’Amato sottolineando che nelle ultime 24 ore sono 4 le vittime – di cui 3 non erano vaccinate – 26 i ricoverati nei reparti ordinati (per un totale di 947) e 3 nelle terapie intensive che portano il totale a 129. I guariti sono 845. “Voglio rivolgere un ringraziamento a tutta la rete dei tamponi drive-in e farmacie che ieri hanno eseguito oltre 100mila test – dice D’Amato – Oggi aumentano i casi positivi, dunque siate prudenti e vaccinatevi. I numeri saranno destinati a crescere ed è importante fare il booster e vaccinare i più piccoli”. Quanto alle vaccinazioni, ieri sono state effettuate quasi 33 mila vaccinazioni e l’obiettivo “entro il 31 dicembre arrivare a 2 milioni di dosi booster” mentre sono oltre 24 mila le somministrazioni nella fascia 5-11 anni.

Oggi in Piemonte 3.756 casi, crescono i ricoveri

Sono 3.756 i nuovi casi di positività al Covid in Piemonte. La quantità corrisponde al 6,2% dei 60.530 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 2.699 (71,9%). In crescita i ricoveri: in terapia intensiva sono 80 (+6 rispetto a ieri), in altri reparti 933 (+ 27). L’unità di crisi della Regione ha comunicato quattro decessi, nessuno dei quali avvenuto oggi: il totale dall’inizio dell’epidemia è quindi 11.995.

Ancora in crescita i contagi in Emilia-Romagna, altri 3.500

Continua a crescere la curva del contagio in Emilia-Romagna, con oltre 3.500 nuovi positivi (3.551) in più di ieri, trovati con 42.016 tamponi. Non cala neppure il numero dei morti, altri 22 nelle ultime 24 ore, dai 41 ai 93 anni, mentre restano stabili i ricoveri in terapia intensiva (107), salgono negli altri reparti (1.142, +23) L’età media dei nuovi contagiati è 37,5 anni. Sui 1.385 asintomatici, 518 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing. Tra le province, Bologna segna 766 nuovi casi più 52 dell’Imolese, poi Modena 533. I guariti sono 309 in più, i malati attivi 52.826 (+3.220), il 97,6% in isolamento con sintomi lievi.

In Toscana altri 3 decessi

In Toscana sono 331.208 i casi di positività al Coronavirus, 3.438 in più rispetto a ieri (3.289 confermati con tampone molecolare e 149 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un’età media di 36 anni circa: il 21% ha meno di 20 anni, il 37% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, l’11% tra 60 e 79 anni, il 2% ha 80 anni o più. Purtroppo si registrano anche tre nuovi decessi: due uomini e una donna con un’età media di 75,3 anni, residenti due nella provincia di Pistoia ed una in quella di Pisa e che portano il totale da inizio pandemia a 7.513. I ricoverati sono 481 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (3 in più). Questi alcuni dati diffusi dalla Regione Toscana. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 296.491 (89,5% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 27.204, +11,7% rispetto a ieri. Complessivamente, 26.723 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (2.853 in più rispetto a ieri, più 12%). Sono 45.769 (1.959 in più rispetto a ieri, più 4,5%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze che, complessivamente, è a 91.298 casi registra 1.128 contagi in più rispetto a ieri), Prato 217, Pistoia 252, Massa 148, Lucca 363, Pisa 268, Livorno 187, Arezzo 399, Siena 343, Grosseto 133.

Oggi in Friuli Venezia Giulia 1.245 nuovi contagi e 8 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 10.275 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.072 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,4%. Sono inoltre 15.835 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 173 casi (1,09%). La fascia maggiormente colpita risulta essere quella dei più giovani, in età 0-19 anni, con 279 contagi. Nella giornata di oggi si registrano i decessi di 8 persone: tre a Trieste (una donna di 91 anni, deceduta in Rsa, e due uomini, di 87 e 88 anni, deceduti in ospedale); 1 a Grado (una donna di 90 anni, deceduta in Rsa); due a Pordenone (due uomini, di 97 e 86 anni, deceduti entrambi in ospedale); una a Sacile (una donna di 83 anni, deceduta in ospedale); una a Brugnera (un uomo di 88 anni, deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 27, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 259. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

In Sardegna 468 nuovi casi e nessuna vittima

In Sardegna si registrano oggi 468 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3972 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 17390 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 132 ( 1 in più di ieri). 4939 sono i casi di isolamento domiciliare ( 352 in più di ieri). Non si registrano decessi.

Valle d’Aosta, nessun decesso e 217 nuovi positivi

Nessun decesso e 217 nuovi positivi al Covid 19 in Valle D’Aosta che portano il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a 14.942. I casi attualmente positivi sono 1213 di cui 1186 in isolamento domiciliare, 26 in ospedale, uno in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 13.231, +97 rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 105.690 mentre i tamponi effettuati sono 343.027. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza ad oggi in Valle d’Aosta sono 487.

