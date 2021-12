«Ho lasciato il green pass in macchina, lo vado a prendere», poi fugge e lascia moglie e figli coi vigili

Un uomo ha cercato di svignarsela e dopo circa trenta minuti ha mandato un amico a prendere i familiari, ma non è bastato…

Un uomo, scoperto dalla polizia locale al bar senza green pass, ha tentato di inventare una scusa per sfuggire al controllo:«L’ho lasciato in auto, vado a prenderlo», avrebbe detto. Ma una volta arrivato alla macchina è fuggito, lasciando moglie e figli con i vigili. È successo in un bar di un centro commerciale, a un uomo nordafricano.

Come ha spiegato Prima Mantova, l’uomo era con moglie e figli, quando i vigili hanno chiesto di esibire il certificato verde. Ma lui ha detto di averlo lasciato in auto ed è fuggito.

Più tardi ha mandato sul posto un connazionale per riprendere i suoi familiari ma non è bastato, perché i vigili lo hanno rintracciato e multato.