La Nasa annuncia il nuovo equipaggio che andrà su Marte, c’è anche un italiano

L’agenzia spaziale americana ha reso nota la lista degli astronauti che andranno su Marte. Tra questi anche un italiano originario dell’Abruzzo.

La Nasa ha diramato la lista degli astronauti che nel futuro si imbarcheranno in un nuovo viaggio spaziale per arrivare a una delle lune di Marte. L’annuncio è arrivato nella data del 21 Dicembre 2021, e i prescelti per questa nuova avventura nello spazio sono quattro. Tra di loro Pietro di Tillio, uno scienziato originario di Pescara che vive in New Jersey insieme alla moglie Angela Rapino. Nella biografia pubblicata dall’Agenzia Spaziale americana, Di Tillio viene presentato come uno scienziato specializzato in geofisica e nell’analisi dei sistemi informatici per i dati geografici. Ha lasciato Pescara nel 2013 e vanta molte altre collaborazioni illustri oltre a quella con la Nasa, come quella con l’U.S Environmental Protection Agency. Nell’anno in cui aveva deciso di fare il grande salto e trasferirsi negli Stati Uniti Di Tillio venne intervistato dal Messaggero. Ai giornalisti spiegava come lui e la moglie si erano laureati nello stesso anno, decidendo subito dopo di partire per l’America: “Abbiamo costruito la nostra vita americana partendo da zero, senza aiuti né conoscenze. Nel 2019 siamo diventati anche cittadini americani ed ora stiamo cercando di impostare la nostra vita dividendola tra l’Abruzzo e l’America, puntando molto sulla nostra amata regione”.

E adesso, a distanza di 8 anni da quel giorno, l’uomo è ufficialmente diventato un componente del nuovo team spaziale che andrà su Marte. In un primo momento, come spiegato sul sito della Nasa, gli astronauti prenderanno parte a una simulazione di viaggio denominata “Phobos”.

Leggi anche: La NASA conferma: un asteroide potrebbe colpire la Terra. Ecco quando

Leggi anche: La Nasa pubblica il primo video dell’atterraggio del suo rover su Marte [VIDEO]

Durerà quarantacinque giorni e si svolgerà in Texas, presso il Johnson Spaces Center della Nasa che ha sede a Houston. La missione inizierà ufficialmente il 28 gennaio del 2022 e avrà lo scopo di preparare al meglio i passeggeri per il giorno in cui questi andranno sul serio sul Pianeta Rosso.