Vigilia di Natale finita in tragedia: 80enne spara e uccide la moglie

L’omicidio è avvenuto nella casa della coppia, presenti anche uno dei figli e la badante. L’80enne è stato arrestato.

Una vera e propria tragedia si è consumata nella notte della Viglia di Natale ad Amelia, in provincia di Terni, dove un signore di 80 anni ha ucciso sua moglie, anche lei 80enne. L’uomo è stato arrestato.

L’omicidio

L’omicidio è avvenuto in casa, presenti anche uno dei figli della coppia e la badante che, nel sentire il colpo sparato dal padre hanno subito lanciato l’allarme e chiamato i soccorsi. L’80enne, interrogato dalle Forze dell’Ordine, ha raccontato di essere «angosciato» a causa delle condizioni di salute della moglie. La vittima, infatti, da tempo non stava bene. Quest’ultima in uno dei pochi momenti di lucidità avrebbe confessato di vedere «calpestata la propria dignità di persona». Ed è per questo motivo che l’80enne l’avrebbe uccisa.

Il cordoglio della comunità

L’interna comunità di Amelia e il suo Primo Cittadino, Laura Pernazza ricordano la vittima, descritta dai più come una donna brillante, socievole, spiritosa e dalla battuta sempre pronta: «È una tragedia che rattrista tutta la comunità. Avvenuta in una giornata particolare che viene offuscata».