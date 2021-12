Riccardo Bertasi, trovato il suo corpo in un fosso. Era scomparso dal 17 dicembre

Le ricerche del 53enne si sono concluse tragicamente nel giorno di Natale. A trovare il suo corpo un uomo di passaggio vicino al fossato

Le ricerche di Riccardo Bertasi, 53 anni, si sono concluse tragicamente ieri, nel giorno di Natale. Il suo corpo, infatti, è stato trovato in via Argine, vicino Gaiba, in un fosso. La scoperta è avvenuta intorno alle 14:40.

Le ricerche

Di Riccardo Bertasi non si avevano notizie dalla notte tra Venerdì 17 e Sabato 18 Dicembre dopo essersi allontanato dalla sua abitazione in Stienta. È stata Giulia Bertasi, figlia di Riccardo, ad aver lanciato l’allarme sui suoi social network. Tramite un messaggio, infatti, aveva chiesto a tutti aiuto e supporto. Aiuto che dai social è subito arrivato: il post infatti ha generato migliaia di condivisioni.

«Riccardo Bertasi, 53 anni, di statura medio-bassa è vestito con un paio di pantaloni grigi e due giubbotti, uno a manica lunga di colore grigio ed uno smanicato scuro» scrive Giulia su Facebook. «Ha i capelli lunghi, grigi, spesso legati con un elastico. Ama stare in campagna a contatto la natura, lontano dall’ambiente urbano. Con le persone, tuttavia, si mostra sempre solare e gioioso. Chiunque avesse informazioni di qualsiasi tipo o ritenesse di averlo incontrato, può contattare i Carabinieri o noi». Poi, ieri, la triste notizia. A scoprire il corpo del 53enne, un uomo che passando vicino al fossato ha notato il corpo. Immediata la richiesta di aiuto ai Carabinieri che sono arrivati sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e ai medici del SUEM che nulla hanno potuto fare se non dichiarare il decesso di Riccardo.